Trái cây Chile xuất khẩu sang Việt Nam tăng mạnh

Theo cơ quan xúc tiến thương mại của chính phủ Chile (ProChile), nho là trái cây được Chile xuất khẩu nhiều nhất sang Việt Nam. Năm ngoái, Chile là nguồn cung cấp sản phẩm này lớn thứ tư tại Việt Nam, sau Trung Quốc, Mỹ và Australia.



Ngoài nho, quốc gia Nam Mỹ này còn xuất sang Việt Nam quả hạnh, táo, anh đào, và kiwi. Với 4,16 triệu USD trái cây xuất sang Việt Nam trong năm 2011, tăng 26% so với năm 2010.



ProChile nhận định với mức tiêu thụ 62 kg trái cây /người - một trong những mức cao nhất thế giới, Việt Nam là thị trường nhiều triển vọng đối với Chile, nhất là trong bối cảnh trong thời gian gần đây xuất hiện tâm lý tẩy chay trái cây Trung Quốc do sử dụng chất bảo quản bị cấm, trong khi trái cây của Chile đáp ứng những đòi hỏi khắt khe về chất lượng và vệ sinh thực phẩm.



Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm nhập khẩu chất lượng cao của nhóm có thu nhập cao, xu hướng tiêu thụ các sản phẩm có lợi cho sức khỏe, và việc đi vào thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa hai nước cũng là những yếu tố đem lại cơ hội cho Chile trong xuất khẩu trái cây sang Việt Nam.



Hiện tại, Việt Nam là thị trường xuất khẩu trái cây quan trọng nhất của Chile tại Đông Nam Á.



Với trên 3,8 tỷ USD từ xuất khẩu trái cây năm 2011, Chile là một trong những nước cung cấp trái cây lớn nhất tại bán cầu nam.





Theo Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)