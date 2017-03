Trái thanh long được quảng cáo là “thần dược”

Ngày 4-8, đoàn thanh tra của Cục An toàn thực phẩm (ATTP, Bộ Y tế) đã đi kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật tại một số công ty sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và quảng cáo TPCN tại TP.HCM.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (bìa phải) cùng đoàn thanh tra giám sát các thực phẩm chức năng. Ảnh: TÙNG SƠN

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đi để giám sát đoàn thanh tra làm việc. Đến Công ty TNHH Đầu tư Thương mại XNK Bảo Khang (gọi tắt là Công ty Bảo Khang), ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, kiểm tra nội dung quảng cáo đối với sản phẩm giảm cân Express Slimming (do Công ty Thiên Hà Xanh, 688 Phan Văn Trị, Gò Vấp nhập khẩu và Công ty Bảo Khang phân phối) và thấy có những nội dung sai so với hồ sơ gốc, thậm chí quá thổi phồng. Đoàn thanh tra kết luận Công ty Bảo Khang có những sai phạm về nhãn, bao bì sản phẩm, nhiều sản phẩm TPCN ghi là thuốc chữa bệnh. Đoàn lập biên bản xử phạt từ 40 đến 60 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu công ty phải tiêu hủy toàn bộ tài liệu đã in, nếu đã lưu hành thì phải thu hồi triệt để. Đối với website thì phải hạ xuống ngay và đoàn sẽ báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM xử lý tiếp.

Theo bộ trưởng Bộ Y tế, những sai phạm của Công ty Bảo Khang phải xử lý theo quy định hiện hành. Ngoài ra, bộ trưởng yêu cầu kiểm tra tất cả giấy tờ nhập khẩu TPCN liên quan của công ty này và sớm có kết quả báo cáo về Bộ.

DUY TÍNH