Tranh cãi về đề xuất ‘thả cửa’ cho ô tô điện

Campuchia, Thái Lan… đã làm ô tô điện Theo đánh giá của Bộ GTVT, việc triển khai thực hiện thí điểm hoạt động ô tô điện tại 10 tỉnh phục vụ chở khách du lịch trong phạm vi hạn hẹp đã cho thấy loại hình này có nhiều ưu điểm. Cụ thể, cơ bản đảm bảo an toàn, văn minh, thuận tiện trong công tác phục vụ du lịch, đồng thời thân thiện môi trường, ít gây ô nhiễm, tiếng ồn nhỏ hơn các loại phương tiện vận chuyển khách khác. Tuy nhiên, Bộ GTVT cũng thừa nhận do loại phương tiện này chưa được quy định trong Luật Giao thông đường bộ nên việc thực hiện thủ tục đăng ký, cấp biển số, đăng kiểm an toàn kỹ thuật, áp biểu tính các loại thuế, phí cầu đường, biểu tính thu tiền quỹ bảo trì đường bộ… đều gặp khó khăn cho cả cơ quan nhà nước cũng như doanh nghiệp. Để quản lý tốt loại phương tiện này, trước mắt Bộ GTVT giao các địa phương phân vùng hoạt động, tuyến đường và số lượng phương tiện được phép đầu tư hoạt động trên địa bàn địa phương mình, đảm bảo phù hợp với nhu cầu, đặc biệt không ảnh hưởng đến trật tự giao thông đô thị. Đồng thời các xe trên phải được đăng kiểm, đăng ký tạm thời để quản lý, tránh trường hợp chạy bát nháo ngoài đường gây nguy hiểm. Hiện nay, tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đã hợp tác với các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản để sản xuất, lắp ráp ô tô điện cung cấp cho thị trường châu Á. Campuchia từ năm 2013 đã có dự án phát triển ô tô điện và cho ra mắt sản phẩm mẫu có giá dưới 10.000 USD. ___________________________ Theo Cục Đăng kiểm thuộc Bộ GTVT, hiện nay ngoài số lượng xe điện được Chính phủ đồng ý nhập khẩu thì có không ít xe được nhập khẩu chui. Tính đến giữa năm 2015, số lượng xe điện bốn bánh được cơ quan chức năng thống kê tại các địa phương có khoảng 1.086 xe và hiện tại khoảng 1.300 xe.