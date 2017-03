Trao đổi thương mại Việt Nam và Chile tăng mạnh

Theo thống kê của cơ quan xúc tiến xuất khẩu của chính phủ Chile ProChile, trong ba tháng đầu năm nay Việt Nam xuất sang Chile hàng hóa trị giá 43,782 triệu USD, và nhập của quốc gia Nam Mỹ này 131,984 triệu USD, tăng tương ứng 46% và 102%.



Việt Nam xuất sang Chile chủ yếu là giày dép, ximăng, vải mành dùng để làm lốp từ sợi polyester, hàng may mặc, cá tra, và nhập từ nước này phần lớn là đồng, hải sản, phế liệu sắt thép và gỗ thông.



Trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Chile năm ngoái đạt 486,84 triệu USD, tăng 50,24% so với năm 2010 và là mức cao nhất từ trước tới nay.



Các nhà phân tích cho rằng với việc hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương vừa bắt đầu có hiệu lực, trao đổi mậu dịch giữa hai nước sẽ tăng mạnh hơn trong thời gian tới.





Theo Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)