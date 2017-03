Trao đổi thương mại VN-Mexico đạt hơn 1 tỷ USD

Thông báo ngày 16/2 của Văn phòng Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico cho biết trong tổng kim ngạch lần đầu tiên vượt mức 1 tỷ USD này, giá trị hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh chiếm trên 973,2 triệu USD, tăng 16,4% so với năm 2011, trong khi nhập khẩu đứng ở mức 64,1 triệu USD, giảm gần 19%.



Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico, Hoàng Anh Dũng đánh giá xuất khẩu của Việt Nam sang Mexico liên tục tăng mỗi năm phù hợp với diễn biến phát triển kinh tế và trao đổi thương mại của nước sở tại.



Trong năm 2011, tổng kim ngạch thương mại của Mexico đạt trên 700 tỷ USD, trong đó xuất khẩu tăng trên 17%, nhập khẩu tăng trên 16% và nhập siêu đứng ở mức 1,1 tỷ USD, đây là mức đã giảm tới 61% so với năm 2010.



Bất chấp khó khăn của kinh tế toàn cầu, trong đó có Mỹ - nền kinh tế số 1 thế giới và là bạn hàng quan trọng nhất của Mexico, tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia Bắc Mỹ này trong năm 2011 đạt mức tăng trưởng 4%, thấp hơn so với con số 5,6% của năm 2010, nhưng cao hơn nhiều so với mức giảm 6,5% năm 2009.



Thành tựu này một phần nhờ diễn biến tích cực của xuất nhập khẩu, trong đó phải kể đến chủ trương đa dạng hóa thị trường và chủ động tăng cường quan hệ với châu Á của Mexico.



Tuy nhiên, các nhà kinh tế nhận định để quan hệ kinh tế-thương mại Mexxico-Việt Nam phát triển bền vững, Mexico phải tìm cách đưa cán cân thương mại về thế tương đối cân bằng.





(TTXVN/Vietnam+)