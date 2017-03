Trên 27.000 DN tạm ngừng hoạt động

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,11% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất kể từ năm 2010.

Cũng theo Bộ KH&ĐT, sáu tháng đầu năm cả nước có trên 14.000 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với vốn đăng ký gần 282.000 tỉ đồng, tăng trên 20% so với cùng kỳ. Số DN giải thể, chấm dứt hoạt động giảm nhẹ. Cụ thể, có hơn 4.700 DN giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Số DN gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động là trên 27.000 DN, giảm 5,8% so với cùng kỳ.

Cũng trong ngày 24-6, Tổng cục Thống kê đã họp báo công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng 0,35% so với tháng trước. Tính chung CPI sáu tháng đầu năm 2015 tăng 0,55% so với cuối năm 2014 và 0,86% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bà Đỗ Thị Ngọc, Vụ phó Vụ Thống kê giá, cho biết CPI tháng 6 tăng chủ yếu do giá xăng tăng vào ngày 20-5 ở mức 1.200 đồng/lít và giá dầu tăng 640 đồng vào ngày 21-5 và 4-6. Giá xăng dầu góp phần đẩy CPI tăng khoảng 0,3%. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng nên nhu cầu dùng điện tăng lên làm cho chỉ số giá điện sinh hoạt tăng góp phần làm CPI cả nước tăng 0,04%.

“Nếu không có gì đột biến, CPI cả năm sẽ đạt được mục tiêu đề ra của Quốc hội. Khi CPI giữ ổn định, Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ; các DN sẽ có thêm cơ hội tiếp cận với nguồn vốn vay tín dụng, mở rộng sản xuất, giảm giá thành, kích thích nhu cầu tiêu dùng” - ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê, nhận định.