Trên bảy tấn vàng từ đâu ra?

Đầu năm 2010, Công an huyện Châu Thành, Tiền Giang và Công an tỉnh Tiền Giang đã làm rõ một đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia. Hai chủ tiệm vàng tại Chợ Lớn, TP.HCM và tám đối tượng khác trong đường dây này bị bắt cùng 336 kg vàng lậu. Theo khai báo từ các bị can, vàng lậu được mua từ Camphuchia, nhập vào Việt Nam qua các cửa khẩu ở An Giang. Phần lớn vàng lậu khi nhập về là vàng non tuổi, phải chế tác lại và hợp thức hóa nguồn gốc trước khi tung ra thị trường.