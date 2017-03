“Treo” ao bởi tin đồn thất thiệt

Bè cá của anh Trương Hoàng Dũng (thị trấn Mỹ Thọ, Cao Lãnh, Đồng Tháp) ngưng nuôi từ nhiều tháng nay - Ảnh: NGỌC TÀI



Nên khởi tố người tung tin đồn Ông Dương Nghĩa Quốc cho biết từ khi có tin đồn, ngành chức năng của tỉnh liên tục kiểm nghiệm các mẫu cá trên địa bàn nhưng không hề phát hiện có chất cấm hay bất kỳ chất nào trên cá điêu hồng ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. “Các cơ quan pháp luật cần phải truy tìm những kẻ phao tin đồn và xử lý nghiêm người vi phạm, thậm chí khởi tố đúng quy định của pháp luật về hành vi gây thiệt hại cho sản xuất của người dân” - ông Quốc nhấn mạnh.

Theo NGỌC TÀI - NGỌC HẬU (TT)



Mặc dù các ngành hữu quan đã nhiều lần bác bỏ thông tin cá điêu hồng nhiễm chất cấm nhưng vẫn không cứu được làng cá bè.Ông Võ Văn The (phường Tân Long, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) có ba bè cá điêu hồng đến kỳ xuất bán, thế nhưng với giá bán 25.000 đồng/kg hiện nay, ông The tính toán sẽ lỗ 5.000 đồng/kg, tính ra thu hoạch 6 tấn cá trong ba bè cá ông lỗ 30 triệu đồng. “Nếu neo lại chờ giá lên sẽ lỗ 3 triệu đồng/ngày tiền thức ăn cho cá. Chắc sau đợt cá này phải nghỉ nuôi vì lỗ không còn vốn” - ông than thở. Theo ông The, tin đồn cá có chất cấm, ăn cá bị bệnh từ đâu không rõ khiến giá cá đột ngột rớt thảm hại.Tương tự, ông Phạm Văn Hùng (nông dân nuôi cá ở xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) cho biết đầu năm có 11 bè nuôi cá điêu hồng nhưng do rớt giá bị lỗ nên “treo” bảy bè, chỉ thả nuôi bốn bè. Hiện cá đạt khoảng 0,8kg/con nhưng giá thương lái chào mua chỉ 25.500 đồng/kg. Tổng cộng ba bè của ông Hùng khoảng 15 tấn cá, ước tính lỗ gần 70 triệu đồng.Không riêng gì Tiền Giang, người nuôi cá điêu hồng ở thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) đang khóc ròng vì giá cá rớt thê thảm khiến nhiều nông dân “treo” ao. Bà Nguyễn Thu Loan (khóm Mỹ Phú Cù Lao, thị trấn Mỹ Thọ) cho biết trước đây có chín bè nuôi, nhưng hiện bảy bè đã dừng nuôi. Bà cho biết giá cá cứ luẩn quẩn 23.000-27.000 đồng/kg, gia đình đã mất đứt cả tỉ đồng tiền vốn. “Mấy năm trước giá có tăng có giảm nhưng vài tháng qua cá điêu hồng dính tin đồn nhiễm chất cấm khiến giá giảm tuốt luốt” - bà Loan than thở.Theo UBND thị trấn Mỹ Thọ, số lượng bè cá dừng hoạt động khoảng 100 bè, chiếm gần 70% số bè cá hiện có. Còn theo Phòng kinh tế thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp), số bè cá trên sông Sở Thượng và sông Tiền đã “treo” gần 100 bè, chiếm hơn 50% số bè hiện có, chưa kể một số lượng lớn bè cá chờ thu hoạch xong sẽ dừng nuôi.Ông Lê Hoàng Vũ (chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Đồng Tháp) cho biết đã nhiều lần lấy mẫu kiểm nghiệm cá điêu hồng và tất cả các lần kiểm nghiệm đều không hề phát hiện cá điêu hồng có nhiễm chất cấm. “Do đó không có cơ sở để khẳng định cá này có chất cấm. Đây chỉ là tin đồn thất thiệt” - ông Vũ khẳng định.Nhận định về tình hình khó khăn của nông dân, ông Phan Hữu Hội (phó chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Tiền Giang) cho biết trước đây cá điêu hồng sụt giảm nhưng mức 30.000 đồng/kg thì người dân từ huề vốn đến có lời ít. Tuy nhiên từ khi Đồng Tháp rộ lên tin đồn ăn cá điêu hồng sẽ bị bệnh, giá cá chỉ còn 25.000 đồng/kg khiến người dân lỗ nặng. Tính đến thời điểm này toàn tỉnh Tiền Giang có hơn 100/1.400 bè cá điêu hồng nông dân “treo” vì lỗ. Theo ông Hội, tin đồn cá điêu hồng bị nhiễm chất cấm hay ăn cá điêu hồng sẽ bị bệnh không có cơ sở khoa học vì vừa qua các ngành chức năng của tỉnh đã đi lấy ngẫu nhiên các mẫu để kiểm nghiệm, kết quả không có chất cấm như tin đồn.Theo ông Dương Nghĩa Quốc - giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, những tin đồn thất thiệt vừa qua đã khiến nông dân lâm vào cảnh khó khăn, phải “treo” bè rất nhiều. Ngành nông nghiệp tỉnh đã vận động, khuyến khích người dân cố gắng nuôi nhưng cũng rất khó vì muốn làm phải có lợi nhuận trong khi nuôi cá lỗ hàng chục triệu đồng. Hiện ngành nông nghiệp tỉnh đã đề nghị ngân hàng gia hạn nợ cho các hộ nuôi cá điêu hồng gặp khó khăn...