Triển vọng thương mại Việt Nam-Benin rất khả quan

Phát biểu tại hội thảo, ông Sabi Boum Djoule - cố vấn pháp lý Bộ Công Thương, Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Benin cho biết Benin mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực cơ giới hóa nông nghiệp, chế biến nông sản, y tế, chuyển giao công nghệ và trao đổi thương mại.



Ông Ngô Văn Roãn - trưởng phòng Xuất nhập khẩu thuộc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết triển vọng phát triển kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam-Benin rất khả quan, tuy nhiên các doanh nghiệp hai bên cần nỗ lực nhiều hơn trong việc tìm hiểu biết về thị trường, nhu cầu tiêu dùng, nắm bắt thị hiếu tiêu dùng và thiết lập quan hệ thương mại bền vững lâu dài.



Đặc biệt, doanh nghiệp cần khắc phục những trở ngại do các ngân hàng thương mại hai nước chưa thiết lập quan hệ trực tiếp nên gây khó khăn ở khâu thanh toán, chuyển tiền; chi phí vận tải lớn; tình trạng lừa đảo...



Dịp này, VietTrade cũng giới thiệu chương trình khảo sát thị trường Benin sẽ được tổ chức từ 5-12/11. Tham gia chương trình này, các doanh nhiệp, nhà sản xuất Việt Nam có cơ hội tìm hiểu thông tin, tiếp cận thị trường và các cơ hội hợp tác kinh doanh tại Benin.



Benin là quốc gia ở Tây Phi và cửa ngõ vào thị trường châu Phi. Thị trường Benin có nhu cầu nhập khẩu lớn các mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu như càphê, hạt tiêu, chè, gạo, hàng dệt may, giày dép, cao su và hàng tiêu dùng.



Tính 6 tháng đầu năm 2011, tổng kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam-Benin đạt 46,7 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Benin đạt 9 triệu USD (tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái), nhập khẩu đạt 37,7 triệu USD (tăng 88%).



Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường này là gạo, sắt thép các loại, sản phẩm điện tử và linh kiện, bánh kẹo và sản phẩm ngũ cốc; còn nhập khẩu các mặt hàng sắt thép phế liệu, hạt điều, bông các loại.





Theo Mỹ Phương (TTXVN/Vietnam+)