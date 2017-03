Triệt phá một điểm sản xuất rượu Chivas giả

Ngày 28/9, Công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định tạm giam Hồ Văn Màn (36 tuổi, ngụ phường 3, quận 8) để điều tra về hành vi “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”. Liên quan đến vụ án này, Công an đang điều tra 2 đối tượng vận chuyển và mua rượu giả.

Trước đó, qua theo dõi, Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an quận Tân Bình đã bắt quả tang Bùi Đức Trần (27 tuổi, ngụ xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, Long An) điều khiển xe gắn máy chở bao hàng (bên trong là rượu ngoại) đến trước cổng chợ Tân Bình giao cho Lê Trọng Hoàn (36 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) đang đậu xe tải để nhận hàng.



Khám xét chiếc bao tải, Công an phát hiện bên trong có 12 chai rượu nhãn hiệu Chivas 21, không hóa đơn chứng từ nghi vấn là rượu giả. Trần khai, số rượu trên Trần chở thuê cho Hồ Văn Màn nên cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này tại nhà trọ nằm trên đường Song hành Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, quận 2, tiếp tục thu giữ được nhiều dụng cụ sản xuất rượu giả.



Tại cơ quan điều tra, Màn thừa nhận đã thuê nhà làm rượu giả khoảng 2 tháng nay. Theo đó, Màn sản xuất rượu giả bằng cách mua rượu ngoại rẻ tiền hiệu Wall Street cho vào vỏ chai rượu Chivas 21, sau đó cho chai rượu vào túi vải và hộp rượu đem bán. Tính đến ngày bị bắt, Màn khai đã sản xuất được khoảng 30 chai rượu giả. Vỏ chai rượu Chivas 21 và tem, Màn mua qua mạng internet. Chi phí 1 chai Chivas giả là 600.000 đồng sau đó Màn đem bán lại với giá 800.000 đồng, thu lợi 200.000 đồng



