Triệt phá nhiều điểm sản xuất hàng giả

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng ngàn bình dầu nhớt (loại 0,8 lít) thành phẩm của các nhãn hiệu Yamaha (1.660 bình), Sjsae Honda (3.400 bình) cùng 4.338 vỏ bình nhớt mang các nhãn hiệu trên… Vào thời điểm kiểm tra, trong nhà chỉ có một thanh niên tên Lê Nam Bình (ngụ tỉnh Lâm Đồng).

Bình khai chỉ mới vào làm công được 3 ngày và không biết ai là chủ của cơ sở. Để sản xuất các bình nhớt mang nhãn hiệu trên, người của cơ sở mua nhớt không đạt chất lượng từ nhiều nguồn, pha trộn với dầu nhớt của các hãng nổi tiếng rồi đóng bình bán ra thị trường.

Trước đó, lúc 23 giờ ngày 24-1, các trinh sát Đội CSĐT Tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an quận 12 cũng phối hợp Công an phường An Phú Đông kiểm tra căn nhà không số ở khu phố 4 do Nguyễn Xuân Truyền (ngụ tỉnh Nam Định) thuê mướn. Tại đây, công an phát hiện cả kho hàng giả.

Theo lời khai, Truyền mua nguyên liệu trôi nổi, bao bì từ Chợ Lớn về sản xuất nhiều mặt hàng tiêu dùng giả, nhái các thương hiệu lớn. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 223 bịch bột giặt giả nhãn hiệu OMO, 132 bịch bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto và 55 chai nước rửa chén giả nhãn hiệu Sunlight cùng nhiều bao bì các nhãn hàng nổi tiếng khác.

Rạng sáng 23-1, Đội CSĐT Tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an quận 12 kiểm tra nhà số 166/10A khu phố 6, phường Tân Thuận, bắt quả tang cả kho túi xách giả nhãn hiệu Kipling. Lực lượng chức năng tạm giữ 913 túi xách Kipling thành phẩm, 265 túi xách bán thành phẩm cùng nhiều nguyên - phụ liệu để sản xuất mặt hàng trên.