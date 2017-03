TT-Huế: Phát hiện cơ sở sang chiết gas trái phép số lượng lớn

Bước đầu được biết vào lúc 9h30 phút ngày 3/5, tại cửa hành kinh doanh gas Trang Anh (số 64 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Phú Cát, TP Huế do bà Bùi Thị Diễm Trang làm chủ), đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Huế đã phát hiện, bắt quả tang cơ sở này đang sang chiết gas trái phép.







Cơ sở sang chiết gas trái phép với số lượng lớn bị Công an TP Huế bắt quả tang

Cơ sở sang chiết gas trái phép với số lượng lớn bị Công an TP Huế bắt quả tang

Theo Đại Dương ( DT)



Tại đây, lực lượng Công an đã thu giữ 748 bình mini đã nạp đầy và bình rỗng dùng để sang chiết. Đồng thời, thu giữ 1 bộ nạp và bình gas là phương tiện dùng để sang chiết gas trái phép. Công an TP Huế đã tiến hành lập biên hành chính, tạm giữ tang vật, phương tiện liên quan để tiến hành điều tra làm rõ.Trong thời gian qua đẩy mạnh công tác phòng chống cháy nổ, nhất là trên lĩnh vực liên quan đến gas, công an TP Huế đã phát hiện xử lý 9 cơ sở, thu giữ trên 1.000 bình gas các loại vi phạm an toàn cháy nổ như: Tồn chứa chất cháy nổ nguy hiểm mà cụ thể gas quá số lượng qui định; sử dụng nguồn nhiệt (nguồn lửa) sai qui định; không có giấy huấn luyện phòng cháy chữa cháy, sử dụng kho chứa chất cháy nổ nguy hiểm (gas) chưa được kiểm định… và vi phạm qui định thương mại như: giả nhãn mác thương hiệu; san chiết gas không đúng số lượng - chất lượng; sử dụng bình gas các loại quá hạn sử dụng…