Từ 1-1-2011: Doanh nghiệp được tự in hóa đơn

Sáng qua (28-7), Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM (ITPC) cùng Cục Thuế TP tổ chức đối thoại với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn về thuế.

Doanh nghiệp tự in hóa đơn

Ông Lê Xuân Dương, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, cho biết từ ngày 1-1-2011 sẽ không còn chuyện cơ quan thuế bán hóa đơn, doanh nghiệp xếp hàng mua hóa đơn nữa. Thay vào đó, doanh nghiệp phải đặt nhà in in hóa đơn cho mình, hoặc mua phần mềm và các thiết bị để tự in hóa đơn. Trong tháng 9, tháng 10, cơ quan thuế sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho doanh nghiệp nắm vững các chuyển đổi này. Doanh nghiệp không nên để nước đến chân mới nhảy hoặc để xảy ra sơ sót vì mức phạt mới đối với các vi phạm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ cao hơn mức phạt hiện nay rất nhiều.

Ông Dương cũng cho biết các doanh nghiệp hiện đang dùng hóa đơn đặc thù (hóa đơn do doanh nghiệp đăng ký mẫu với cơ quan thuế và tự đặt in) thì cũng phải cân nhắc đừng đặt in quá nhiều mà dư. “Mới sáng nay tôi đã ký duyệt gần 40 quyết định chấp nhận mẫu đơn của doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp dự kiến in trên 20.000 tờ hóa đơn trong khi chỉ còn năm tháng nữa là mẫu hóa đơn đó sẽ không dùng được nữa. Không khéo sẽ lại bỏ phí!”.

Tới đây, cơ quan thuế sẽ không còn bán hóa đơn cho doanh nghiệp. Ảnh: HTD

Mỗi nơi làm khó một kiểu

Tại buổi đối thoại, ông Trần Quốc Nam, Công ty Khan An, cho biết vừa qua ông đi làm hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chi cục thuế đòi người làm hồ sơ phải nộp bản sao chứng minh nhân dân và bản sao hộ khẩu trong khi không hề có quy định này. Có chi cục thuế đòi phải có hồ sơ giảm trừ gia cảnh bản gốc mà bản gốc này chỉ có một bản và đã được nộp ở một chi cục khác!

Một người khác kể lại việc Chi cục Thuế huyện Bình Chánh yêu cầu phải nộp bộ giảm trừ gia cảnh bản gốc mà bản gốc này trước đây đã được nộp ở Chi cục Thuế quận 10. Người làm hồ sơ đã giải thích nhưng chi cục này tỏ vẻ rất quan liêu, bảo rằng “Đi về Quảng Ngãi (quê gốc - PV) mà làm lại bộ hồ sơ chính đi!”.

Người này cũng kể việc Chi cục Thuế quận Phú Nhuận thì không chấp nhận việc người làm hồ sơ dùng hộ chiếu thay cho chứng minh nhân dân. Người làm hồ sơ phải viện dẫn văn bản, vặn vẹo tới lui thì chi cục này mới chịu nhận!

Bà Trần Thị Lệ Nga, Trưởng phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế (thuộc Cục Thuế TP), cho biết ngay trong chiều 28-7 sẽ có công văn yêu cầu các chi cục chấn chỉnh ngay tình trạng này, sẽ không yêu cầu bản sao mà chỉ cần bản phôtô kèm theo bản chính để đối chiếu.

Nhiều hướng dẫn chưa hợp tình

Tại buổi đối thoại, có doanh nghiệp thắc mắc về hóa đơn, chứng từ khi mua hồ sơ thầu. Cục Thuế hướng dẫn rằng chi phí mua hồ sơ thầu phải có hóa đơn thì mới được tính vào chi phí hợp lý. Tuy nhiên, doanh nghiệp này là doanh nghiệp chuyên đấu thầu cung cấp trang thiết bị công nghệ thông tin cho các trường học và công sở. Mua hồ sơ thầu mất khoảng 500.000 đến 1 triệu đồng nhưng trường học và công sở thì không có hóa đơn tài chính để xuất cho công ty mà chỉ có thể xuất phiếu thu. Do đó, trước hướng dẫn của Cục Thuế, doanh nghiệp này rất bực bội và nói thẳng rằng cơ quan thuế đừng “bịt mắt” trước những trường hợp hiển nhiên không thể có hóa đơn tài chính này.

Trong khi đó, song song với hướng dẫn trên, chính Cục Thuế cũng hướng dẫn trường hợp đóng phí cho các hiệp hội ngành nghề thì không cần hóa đơn tài chính mà chỉ cần phiếu thu vì hiệp hội ngành nghề không phải là doanh nghiệp nên không có hóa đơn!

Gỡ vướng về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp có vướng mắc về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu. Theo quy định thì doanh nghiệp Việt Nam cung cấp dịch vụ cho tổ chức ở nước ngoài (không có cơ sở thường trú tại Việt Nam) thì thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ này là 0%. Tuy nhiên, Cục Thuế TP từng hướng dẫn là dịch vụ trên phải được tiêu dùng ở nước ngoài thì mới được tính thuế 0%, nếu tiêu dùng tại Việt Nam thì vẫn phải tính thuế 10%. Nhiều doanh nghiệp đã phản ứng với cách hiểu này. Gần đây, Tổng cục Thuế có hướng dẫn tính thuế suất 0% mà không cần điều kiện tiêu dùng ở nước ngoài. Vì vậy, các doanh nghiệp từng tính thuế 10% có thể làm mẫu điều chỉnh giảm thuế từ 10% xuống 0%. Bà TRẦN THỊ LỆ NGA, Trưởng phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế TP.HCM

QUỲNH NHƯ