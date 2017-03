Từ 3/7, thuế nhập khẩu xăng tiếp tục tăng lên 12%

Thông tin này vừa được Bộ Tài chính thông báo trong công văn số 109/2012/TT-BTC. Theo đó, mặt hàng xăng sẽ có mức thuế mới là 12%, tăng 2% so với mức hiện hành. Mức thuế này áp dụng với tất cả các loại xăng, bao gồm từ xăng RON 90 tới RON 97.



Tương tự, thuế với dầu diesel dành cho ôtô và các loại khác cũng được khôi phục thêm 2%, tương đương mức thuế mới là 10%.



Các loại dầu nhiên liệu, bao gồm dầu hỏa và dầu mazut đồng thời sẽ được áp mức thuế mới là 12%, thay vì 10% trước kia.



Như vậy, đây là lần thứ 5 thuế nhập khẩu xăng, dầu được điều chỉnh trong năm nay. Trong lần gần nhất ngày 22/6 vừa qua, thuế nhập khẩu mặt hàng này cũng đã đồng loạt tăng thêm 2-3% ở tất cả các mặt hàng xăng, dầu. Trong đó, mặt hàng xăng sẽ có mức thuế mới là 10%, tăng 3% so với trước đó.



Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh khi giá xăng, dầu trong nước vừa được điều chỉnh giảm ngày hôm qua 2/7. Theo đó, giá những mặt hàng này đã có điều chỉnh theo hướng giảm từ 200 đồng/lít tới 600 đồng/lít. Riêng mặt hàng xăng, mức giá mới vừa được thông báo ngày hôm qua là 20.600 đồng/lít, giảm 600 đồng/lít so với trước đó./.





Theo Xuân Dũng (Vietnam+)