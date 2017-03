Từ ngày 1-4, bảo đảm tất cả DN sẽ có hóa đơn

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là hạn chót doanh nghiệp (DN) phải sử dụng hóa đơn tự in hoặc đặt in. Thế nhưng hiện còn hơn 6.000 DN chưa nhận được hóa đơn đặt in. Tuy nhiên, Bộ Tài chính sẽ không trình Thủ tướng gia hạn thời gian DN sử dụng hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành. Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn (ảnh) trao đổi với báo giới sáng 26-3.

“Theo ước tính của Bộ, đến đầu tuần tới, sẽ chỉ còn 2.000 DN là vướng chuyện này. Tại sao cả nước đã có 400.000 DN đặt in hoặc tự in thì tại sao các DN còn lại thì không làm được? Hóa đơn không làm được thì làm sao DN đủ sức để cạnh tranh với các DN khác. Chính vì vậy, Bộ đang làm việc với các DN và nhà in để đảm bảo DN có hóa đơn. Bộ Tài chính sẽ quyết tâm hỗ trợ tới từng DN để về lâu dài DN tự in hóa đơn” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Về lâu dài, DN sẽ tự in hóa đơn

. Thưa ông, nhiều DN cũng lo ngại sẽ khó có hóa đơn khi ngày 1-4 tới là DN không được sử dụng hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành?

+ Việc DN tự in hoặc đặt in hóa đơn sẽ giải quyết được những vấn đề bức xúc của DN về chi phí đen hay mất nhiều thời gian khi hằng tháng phải xếp hàng mua hóa đơn… Cũng phải nhìn nhận việc tiêu cực trong thủ tục mua hóa đơn, nếu không có 10.000-50.000 đồng thì cả người mua và người bán cũng không vui vẻ. Nhẩm tính 50.000 đồng với một DN không là vấn đề nhưng với hơn gần 500.000 DN lại là vấn đề rất đáng quan tâm. Nếu cứ cho DN tiếp tục xếp hàng mua hóa đơn thì chúng ta đang ở thời kỳ của thế giới những năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Mặt khác, nếu không trả quyền cho DN tự in và đặt in hóa đơn thì không thể giảm thủ tục hành chính. Chắc chắn, mục tiêu giảm 400 giờ mà DN thực hiện thủ tục hành chính thuế mỗi năm là không thể (từ 1.050 giờ như hiện nay xuống còn 650 giờ).

Dưới góc độ của nền kinh tế, nếu không để DN tự in hóa đơn thì sẽ không tăng xuất khẩu được khi xuất khẩu đang là động lực của nền kinh tế Việt Nam. Chắc chắn mỗi năm sẽ không thể tạo được 1,8 triệu việc làm. Còn đối với DN, việc tự in hóa đơn cũng giúp DN tự nâng cao quản trị của mình, giúp cạnh tranh được với DN các nước.

. Ông có nói ở trên là về lâu dài, các DN sẽ tự in hóa đơn chứ không phải đặt in như hiện nay?

+ Đúng thế. DN tự in hóa đơn thì chi phí vô cùng rẻ. Chỉ cần một máy tính kèm một máy in và có phần mềm là in được. DN nào cũng có hai thiết bị này rồi. Như thế, không có lý gì mà DN phải đặt in hóa đơn. Chỉ có những DN đặt in là các DN lớn hoặc DN ngân hàng, bưu chính… với khối lượng hàng chục triệu, vạn hóa đơn thì đặt in mới hiệu quả.

Nếu doanh nghiệp tự in hóa đơn thì cảnh ngồi chờ mệt mỏi như thế này sẽ chấm dứt. Trong ảnh: Chờ mua hóa đơn tại phòng Quản lý ấn chỉ Cục Thuế TP.HCM. Ảnh: HTD

Tải phần mềm miễn phí trên mạng

. DN muốn có phần mềm miễn phí thì nhận ở đâu, thưa ông?

6.000 DN trong cả nước (tính đến ngày 25-3) chưa nhận được hóa đơn do mình tự phát hành. Cụ thể: TP.HCM: Gần 4.000 DN. Hà Nội: Gần 2.000 DN. Bạc Liêu: 15 DN… (Theo Tổng cục Thuế)

+ Bộ Tài chính đã ký cam kết với bốn nhà cung cấp phần mềm để cung cấp miễn phí 6-12 tháng cho DN nào có nhu cầu cần phần mềm. Bốn nhà cung cấp phần mềm này là: ICEL, MISA, Nacencomm và Thái Sơn. Qua Internet, DN có thể tải phần mềm hóa đơn tự in và tải tài liệu hướng dẫn sử dụng tại website của các nhà cung cấp này. Hiện Tổng cục Thuế đã in 7.000 đĩa phần mềm để cấp miễn phí cho DN nào có nhu cầu. Tổng cục Thuế có chỉ đạo các cục thuế địa phương thành lập tổ hỗ trợ để hướng dẫn DN cài đặt, sử dụng phần mềm tự in hóa đơn. Thậm chí, cán bộ thuế sẽ đến tận DN để cài và hướng dẫn DN sử dụng phần mềm.

Riêng đối với việc một số nhà in chưa cung cấp hóa đơn cho DN trước ngày 1-4, các chi cục trưởng chi cục thuế tại các địa phương sẽ trực tiếp làm việc với các nhà in để điều phối cung cầu in. Đối với các nhà in thực hiện in số lượng lớn thì yêu cầu giãn tiến độ để phục vụ gấp cho các DN chưa có hóa đơn.

. DN lo ngại nhận hóa đơn giả, hay thất thoát hóa đơn?

+ Bản thân DN tự chịu trách nhiệm hóa đơn của mình phát hành. Hóa đơn phải có đóng dấu thì mới có giá trị. Chúng tôi đã lường trước được các rủi ro có thể xảy ra. Giả sử, nếu có một DN để thất thoát hóa đơn, kẻ gian muốn dùng hóa đơn đó để khấu trừ thuế ở cơ quan thuế thì nó còn phải… ăn cắp dấu công ty thì mới thực hiện được!

Do vậy, chúng tôi thực hiện cơ chế hậu kiểm năm nay trong việc hoàn thuế, khấu trừ thuế rất chặt chẽ. Năm nay, chúng tôi sẽ kiểm tra 100% các DN, riêng tại thành phố lớn có thể kiểm tra 70%, số 30% DN còn lại sẽ kiểm tra sau.

. Xin cảm ơn ông.

LÊ THANH