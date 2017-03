Tỷ giá hạ nhiệt, vàng trong nước tăng theo thế giới

Lúc 8h55 sáng nay, Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng SJC 37,21-37,69 triệu đồng, tăng 90.000 đồng chiều bán ra, trong khi thu gom giảm 50.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Còn nếu so với giá đầu ngày 8/7, mỗi lượng vàng hiện rẻ hơn 100.000 đồng. Đến 9h20, mỗi lượng vàng đã bật tăng theo đà đi lên của thế giới. Mỗi lượng có thêm 30.000 đồng chiều mua nhưng bán ra thì đắt thêm tới 130.000 đồng khi niêm yết quanh 37,24-37,82 triệu đồng.



Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý niêm yết giá thu gom cao hơn của DOJI 10.000 đồng, quanh 37,22 triệu đồng, bán ra rẻ hơn 10.000 đồng xuống 37,68 triệu đồng. Với mức giá này, mỗi lượng vàng của Phú Quý đã giảm 60.000 thu mua nhưng tăng 80.000 đồng bán ra so với đầu ngày hôm qua.









Giá vàng xoay quanh 37,7 triệu đồng. Ảnh: minh họa



Theo Lệ Chi (VNE)



Tại TP HCM, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố giá mua bán quanh 37,45-37,70 triệu đồng, gần như không thay đổi so với chốt ngày 8/7 nhưng tăng 40.000 đồng chiều mua và giảm 100.000 đồng bán ra so với đầu ngày hôm qua. Biên độ mua bán hiện được duy trì 250.000 đồng.Sự điều chỉnh tăng giảm trái chiều của các doanh nghiệp vàng diễn ra trong bối cảnh vàng quốc tế tăng nhanh trở lại trong phiên giao dịch ngày 8/7. Mỗi ounce giao ngay chốt phiên Mỹ tăng 14 USD. Giá tạm chững lại trong đầu giờ giao dịch châu Á rồi bật tăng nhanh sau đó ít phút. Tính đến 9h25, giờ Hà Nội, mỗi ounce đã có thêm 13 USD, leo lên mức 1.250 USD.Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá ngân hàng thương mại sáng nay, mỗi lượng vàng quốc tế tương đương 32,01 triệu đồng (chưa gồm các loại phí, thuế...). Như vậy, độ vênh giữa giá vàng nội và ngoại hiện vẫn trên dưới 5,6 triệu đồng. Nếu tính theo giá USD chợ đen, mức vênh này co hẹp chỉ còn 4,8 triệu đồng.tại Ngân hàng Nhà nước sáng nay cũng được chú ý, với kỳ vọng dứt hẳn trạng thái huy động vàng của các ngân hàng để cơ quan quản lý rảnh tay xử lý các xáo trộn khác trên thị trường.Sáng nay, tỷ giá ngân hàng vẫn duy trì như giữa tuần trước, tuy nhiên USD tự do tại TP HCM đã hạ nhiệt. Một số điểm thu đổi ngoại tệ tự do tại chợ Bến Thành cho biết giá bán USD lúc 9h là 21.820 đồng, tức đã giảm 40 đồng so với cuối ngày hôm qua. Trong khi đó, giá thu mua rẻ đi tới 80 đồng, xuống còn 21.670 đồng ăn một đôla Mỹ.Trao đổi với PV cuối ngày 8/7, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM Nguyễn Hoàng Minh cho biết, trong những ngày qua, cơ quan này đã phối hợp với các cơ quan liên ngành liên tục kểm tra các điểm mua bán ngoại tệ trái phép và đã phát hiện, xử phạt một số trường hợp vi phạm nhằm ổn định thị trường ngoại tệ. Theo ông, tỷ giá đã bắt đầu hạ nhiệt trong chiều hôm qua, sau mấy ngày liên tục tăng.