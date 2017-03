Tỷ giá liên ngân hàng lập đỉnh mới

Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá liên ngân hàng sáng nay là 20.748 đồng, tăng 10 đồng so với hôm qua. So với mức tăng 1% đến cuối năm như tuyên bố của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá đã lên 0,58%. Như vậy, từ nay đến hết tháng 12, tỷ giá liên ngân hàng chỉ tăng không quá 0,42%, tương đương với 86 đồng.



Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá trần bán ra niêm yết là 20.955 đồng, tăng 10 đồng so với hôm qua. Giá thu gom cũng cao sát giá bán, phổ biến ở 20.950 đồng (Vietcombank, Vietinbank) và khoảng 20.935 đồng đối với một số đơn vị khác như ACB, Eximbank.



Đôla tự do sáng cuối tuần đang tăng mạnh. Tại Hà Nội, một số điểm thu đổi ngoại tệ thông báo mua bán ở 21.620-21.680 đồng, tăng 120 đồng chiều mua và 130 đồng chiều bán. Giá USD chợ đen sau nhiều ngày thấp hơn giá thực tế tại một số ngân hàng, đến sáng nay, đã cân bằng.





Theo Tuệ Minh (VNE)