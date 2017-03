Tỷ giá liên ngân hàng tăng lần thứ 12 từ đầu tháng

Như vậy, sau gần 2 tháng kể từ khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tuyên bố sẽ ổn định tỷ giá không tăng quá 1%, mức tăng đã gần 0,68% tương ứng với 140 đồng. Để đảm bảo mục tiêu đề ra, từ nay đến cuối năm, tỷ giá liên ngân hàng chỉ còn được nới thêm 0,32%, tương đương với 66 đồng.



Giá đôla trong ngân hàng sáng nay cũng vượt qua 20.970 đồng. Vietcombank và Vietinbank niêm yết mua bán ở 20.971 - 20.976 đồng, tăng 21 đồng mỗi chiều so với hôm qua. Một số ngân hàng khác như Eximbank, ACB báo giá thu gom ở 20.953 - 20.963 đồng và bán ra kịch trần.



Đôla tự do hôm qua đã quay về mức 21.800 đồng bán ra, chiều thu gom phổ biến ở 21.730 - 21.740 đồng. Chênh lệch giá đôla ngân hàng niêm yết với tự do hiện nay trong vùng 770 đồng chiều mua và 820 đồng chiều bán. Song thực tế, từ nhiều ngày nay, USD trong ngân hàng đã mua bán với mức giá tương đương, thậm chí bán ra cao hơn thị trường chợ đen trên dưới 100 đồng.



Theo các chuyên gia, tỷ giá thường căng thẳng vào cuối năm, vì đây là thời điểm phát sinh nhiều khoản trả nợ, thanh toán bằng ngoại tệ. Bên cạnh đó, nhu cầu nhập khẩu cuối năm cũng có xu hướng tăng, nên thị trường ngoại hối luôn nóng.



Từ đầu năm đến nay, tỷ giá liên ngân hàng đã tăng tổng cộng 9,7%.





Theo Tuệ Minh ( VNE)