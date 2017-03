Tỷ giá liên ngân hàng tăng thêm 10 đồng

Như vậy, tính từ hôm 5/10 đến nay, tỷ giá liên ngân hàng đã tăng 5 lần, tổng cộng là 50 đồng. So với thời điểm cuối tháng 8 khi tỷ giá ở 20.628 đồng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tuyên bố kiểm soát không tăng quá 1% (20.834 đồng) từ nay đến cuối năm, mức tăng hiện nay đã gần 0,25%, cách mục tiêu đề ra 0,75% tương đương với 156 đồng.





Tỷ giá liên ngân hàng tăng lần thứ 5 liên tiếp. Ảnh: Lệ Chi

Tỷ giá liên ngân hàng tăng lần thứ 5 liên tiếp. Ảnh: Lệ Chi

Theo Lệ Chi ( VNE)



Tỷ giá liên ngân hàng tăng cũng kéo theo việc niêm yết mua bán tại các ngân hàng thương mại nhích lên đáng kể. Vietcombank nâng giá lên 20.880-20.885 đồng, tăng 10 đồng cả chiều thu mua và bán ra so với hôm qua. Một số đơn vị khác như ACB, Eximbank cũng đẩy giá bán lên kịch trần là 20.885 đồng, chiều thu mua tăng mạnh so với hôm trước, phổ biến ở 20.880-20.883 đồng.Tuy nhiên, tại một số đơn vị, mức niêm yết này gần như chỉ là trên danh nghĩa. Vì thực tế, doanh nghiệp và những cá nhân có nhu cầu muốn tiếp cận nguồn ngoại tệ từ ngân hàng, đều phải mua giá cao hơn quy định vì các nhà băng đã cộng vào đó nhiều khoản phí để đẩy tỷ giá vượt trần.Hiện nay, mức mua USD thực tế trong ngân hàng không cao bằng thị trường tự do, nhưng cũng đã vượt 21.300 đồng mỗi USD, lãnh đạo một doanh nghiệp xuất nhập khẩu bao bì tại TP HCM cho biết.Trái với sự tăng nhiệt của đôla ngân hàng, trên thị trường tự do, từ đầu ngày, mỗi đôla đã giảm khoảng 100 đồng chiều thu gom và 50 đồng bán ra so với hôm qua còn quanh mức 21.350-21.450 đồng lúc 13h.Mức giá này còn được thương lượng tùy vào số lượng mua nhiều hay ít. Một điểm thu đổi ngoại tệ tại đường Nguyễn Huệ, quận 1 cho biết, nếu khách hàng mua nhiều từ 5.000 USD trở lên, giá bán ra có thể bớt xuống còn 21.440 đồng.Sự giảm giá của đôla tự do được bà chủ điểm thu đổi ngoại tệ này cho biết, sức mua mấy hôm nay rất chậm nên giá cũng được điều chỉnh giảm theo. "Thu gom nhiều mà không bán ra được thì phải hạ giá bán" chủ điểm thu đổi này nói.Theo nhìn nhận của nhiều chuyên gia, sự điều chỉnh tỷ giá liên ngân hàng trong những ngày qua chỉ là sự điều chỉnh linh hoạt và chưa đáng lo ngại, vì vẫn nằm trong biên độ 1% mà Ngân hàng Nhà nước đặt ra đến cuối năm.Tuy nhiên, với những áp lực mua USD trả nợ, nhập hàng cuối năm,... không ít các chuyên gia hoài nghi về mục tiêu kiềm giữ tỷ giá tăng không quá 1% của Ngân hàng Trung ương khó thành công. Đồng thời cho rằng, áp lực đè lên tỷ giá lớn hơn nhiều so với thực lực và quyết tâm của Thống đốc. Ngân hàng Nhà nước phải hết sức cảnh giác, bởi nếu lơ là, tỷ giá có thể tăng cao và ảnh hưởng đến công cuộc chống lạm phát.