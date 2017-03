Tỷ giá VND/USD liên ngân hàng bất ngờ tăng mạnh

Đây cũng là mức tỷ giá cao nhất kể từ ngày 2/6/2011.



Với việc điều chỉnh tỷ giá liên ngân hàng thêm 10 đồng, giá trần USD bán ra của các ngân hàng thương mại đều tăng lên 20.844 đồng/USD, giá sàn USD mua vào tăng lên 20.422 đồng/USD.



Ngay trong sáng nay, Eximbank và ACB đã tăng giá USD bán USD lên 20.844 đồng/USD, giá mua vào vẫn giữ ở 20.820 đồng/USD.



Còn tại Vietcombank, giá mua USD được niêm yết ở mức 20.840 đồng/USD, giá bán là 20.844 đồng/USD.



Việc điều chỉnh tỷ giá liên ngân hàng hôm nay diễn ra trong bối cảnh tỷ giá USD trên thị trường tự do liên tục tăng. Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD/VND ở mức kịch trần nhiều tuần qua.



Trong mấy ngày qua, nhiều điểm giao dịch tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, giá USD tự do liên tục tăng. Tính đến sáng ngày 5/10, nhiều điểm bán USD do tại Hà Nội báo giá mua USD ở mức 21.490 đồng và bán ra 21.530 đồng, cao hơn so với chiều ngày 4/10 khoảng 100 đồng/USD.





Theo Minh Thúy (Vietnam+)