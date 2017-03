Tỷ lệ sử dụng ngân hàng điện tử ở VN tăng mạnh

Kết quả cuộc khảo sát do comScore tiến hành được công bố ngày 9/3 cho thấy số khách truy cập các trang web ngân hàng đã tăng ở mức hai con số trong 12 tháng qua tính từ tháng 1/2010 ở tất cả 6 quốc gia mà hãng nghiên cứu thị trường này khảo sát, trong đó Indonesia có mức tăng cao nhất 72%.



Phó chủ tịch comScore Đông Nam Á, ông Joe Nguyễn nhấn mạnh: “Việt Nam, Indonesia và Philippines có tỷ lệ tăng hàng năm cao nhất khi các ngân hàng ngày nay cung cấp tốt hơn những dịch vụ trực tuyến này.”



Số người sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến ở Việt Nam đã tăng 35% từ 701.000 lên 949.000 trong năm qua. Trong khi đó, số người dùng ở Indonesia tăng từ 435.000 trong tháng 1/2010 lên 749.000 một năm sau đó. Con số này ở Philippines tăng 39% từ 377.000 lên 525.000.



Mặc dù đạt được những tỷ lệ tăng trưởng ấn tượng nói trên, song ông Nguyễn nói rằng cả ba thị trường kém phát triển hơn này mới chỉ có mức độ sử dụng tương đối thấp so với dân số nên vẫn còn chỗ để phát triển mạnh mẽ.



Ông nói: “Chúng tôi đã chứng kiến nghiệp vụ ngân hàng trực tuyến thực sự khởi sắc khi người dùng có thể bắt đầu thanh toán các hóa đơn điện nước, điện thoại… qua mạng. Vì vậy chúng tôi dự kiến hoạt động này sẽ tăng mạnh khi các dịch vụ đó phát triển ở Việt Nam, Philippines và Indonesia”.



Theo kết quả cuộc khảo sát được tiến hành ở Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Hong Kong và Singapore, thì Malaysia là nước có số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng qua mạng lớn nhất với 2,7 triệu người trong tháng 1/2011, tăng 16% từ 2,4 triệu.



Hong Kong đứng ở vị trí thứ hai với số người dùng tăng 18% từ 1,3 lên 1,5 triệu trong năm qua. Tiếp theo là Singapore với 889.000 khách truy cập trong tháng 1/2011 so với 779.000 khách của cùng kỳ năm ngoái, tương đương mức tăng 14%./.





Theo Huy Lê (Vietnam+)