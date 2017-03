UBND tỉnh Long An thua kiện một doanh nghiệp

(PL)- Sau nhiều lần tạm hoãn, ngày 1-9, TAND tỉnh Long An đưa ra xét xử sơ thẩm vụ Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Long An (gọi tắt LICO) yêu cầu hủy Công văn số 1600/UBND-KT ngày 29-5-2009 của UBND tỉnh Long An.

HĐXX đã tuyên hủy công văn trên, buộc UBND tỉnh Long An phải giao lại 50 ha đất của Cụm công nghiệp Long Định-Long Cang cho LICO tiếp tục làm chủ đầu tư thực hiện dự án. Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, theo hồ sơ, trước đây trong quá trình hợp tác thực hiện dự án Cụm công nghiệp Long Định-Long Cang (huyện Cần Đước, rộng 50 ha), giữa LICO và Công ty Tân Lợi Lợi phát sinh mâu thuẫn. Thay vì để các bên liên quan đưa vụ việc ra tòa, chủ tịch UBND tỉnh Long An đã ký ban hành công văn trên cho phép Công ty Tân Lợi Lợi chuyển nhượng toàn bộ dự án cho một công ty khác. Theo đại diện LICO, công văn này đã làm LICO gần như mất trắng phần tài sản đã đầu tư vào dự án, thiệt hại lên đến hơn 200 tỉ đồng... HÙNG ANH