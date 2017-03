Ùn ùn bán vàng vì tin đồn tiệm bán hàng giả

Hàng trăm người kéo đến yêu cầu tiệm vàng phải thu mua lại sản phẩm vì nghi ngờ vàng giả. Ảnh: N.T

Hàng trăm người kéo đến yêu cầu tiệm vàng phải thu mua lại sản phẩm vì nghi ngờ vàng giả. Ảnh: N.T



Công nhân sau giờ tan ca hay tin cũng đến xếp hàng bán vàng. Ảnh: N.T

Công nhân sau giờ tan ca hay tin cũng đến xếp hàng bán vàng. Ảnh: N.T



Cảnh sát đã có mặt để giữ trật tự và thu giữ mẫu vàng kiểm tra nhưng chưa phát hiện được vàng giả. Ảnh: N.T

Cảnh sát đã có mặt để giữ trật tự và thu giữ mẫu vàng kiểm tra nhưng chưa phát hiện được vàng giả. Ảnh: N.T

Theo Nguyệt Triều - Ngọc Như (VNE)



Trưa 3/7, một số người đến tiệm vàng Kim Sơn gần khu vực chợ Chí Hùng để bán vàng mua trước đó của tiệm. Một lúc sau, có hàng chục người cũng kéo đến đòi anh Nguyễn Minh Sơn (32 tuổi, chủ tiệm) phải mua lại vì nghe thông tin cửa hiệu bán vàng giả cho khách. Có người còn quả quyết vàng của cửa hàng bán ra chỉ có lớp áo bên ngoài là thật, còn lõi là rởm.Nhiều tiểu thương, công nhân nhà trọ gần đó cũng ùn ùn kéo đến để bán. Hầu hết là dân lao động nên số vàng mỗi người đòi bán là rất ít, song lượng người mỗi lúc một đông đã gây ra cảnh náo loạn.Đến 15h, cả trăm người vẫn chen lấn để bán được vàng lại cho cửa hiệu. Công an và lực lượng chức năng địa phương phải huy động hàng chục người, đề nghị dân xếp hàng trong trật tự để chờ giải quyết. Giao thông trong khu vực ùn ứ do dòng người xếp hàng tràn cả ra đường và quá nhiều người dân hiếu kỳ đến xem.Trao đổi với PV, anh Sơn cho hay, chỉ trong vòng 2 giờ cửa hàng đã thu mua số vàng trị giá hơn 2 tỷ đồng. Khi cửa hàng hết tiền mặt mà lượng người muốn bán vẫn còn rất đông, chủ tiệm phải ra ngân hàng rút khẩn gần 2 tỷ nữa để giải quyết.“Chúng tôi đã giải thích, thử lại vàng cho khách nhưng họ vẫn nằng nặc đòi tiệm phải thu mua lại. Cửa hiệu gia đình tôi làm ăn uy tín nhiều năm nay. Đây chỉ là tin đồn thất thiệt, có khả năng xuất phát từ những đối thủ cạnh tranh không lành mạnh”, anh Sơn nói.Bước đầu, cơ quan chức năng đã thu giữ mẫu vàng của người đến bán để kiểm tra những chưa phát hiện vàng giả. Cảnh sát đang xác minh kẻ tung tin đồn để xử lý.Tiệm vàng hoạt động hơn chục năm nay, anh Sơn cho biết chưa bao giờ nghe khách phản ánh việc bán hàng kém chất lượng cho người mua. Cũng theo anh Sơn, so với 5 tiệm vàng khác gần đó thì tiệm vàng của gia đình có vị trí thuận lợi nằm đối diện chợ. Khách mua bán chủ yếu là tiểu thương tại chợ Chí Hùng và công nhân lao động tại các xí nghiệp, công ty và người ở trọ xung quanh