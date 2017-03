USD bắt đầu hạ ‘cơn sốt’

Theo ghi nhận vào sáng 26-3, giá USD tại các ngân hàng thương mại nhanh chóng giảm xuống quanh ngưỡng 21.450 VND/USD, bán ra 21.510 VND/USD, giảm 50-70 VND/USD so với hai ngày trước. Trên thị trường tự do giá USD liên tục giảm sâu mất tận 200 đồng so với tuần trước khi mức bán ra chỉ còn xấp xỉ 21.600 VND/USD.

Trong khi giá USD giảm thì giá vàng tiếp tục leo thang suốt từ đầu tuần đến nay. Hiện tại giá thế giới đã vững vàng ở ngưỡng 1.212 USD/ounce, tương đương 31,48 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá trong nước chốt phiên hôm qua bán 35,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước nhờ tăng chậm so với thế giới nên độ vênh giữa vàng nội và ngoại chỉ còn khoảng 4 triệu đồng/lượng.

YÊN TRANG