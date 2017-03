Vẫn ‘lao đầu’ vào sàn vàng chui

Câu hỏi đặt ra là tại sao trước đó không lâu sàn vàng IMM và sàn vàng BBG bị đánh sập đã chôn vùi hàng ngàn tỉ đồng của nhà đầu tư nhưng nhiều người vẫn cứ lao vào canh bạc đầy may rủi này?

Ông Dương Anh Vũ, Phó phòng Phân tích Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư vàng Việt Nam, cho rằng sau khi sàn vàng BBG bị đánh sập, nhiều người tưởng rằng đây sẽ là đòn trí mạng khiến nhiều người không còn tham gia nữa. Nhưng thực tế không lâu sau đó lại xuất hiện sàn vàng IMMS với quy mô lớn hơn nhờ hút nguồn lực từ BBG bị đánh sập và mới nhất là Thiên Việt.

Thiên Việt không phải là sàn vàng ngoại, mà mua lại phần mềm của nước ngoài rồi tổ chức cho mọi người cùng chơi. Một nguồn tin cho biết tại sàn vàng chui này, nhà đầu tư được những người môi giới mời chào bỏ vốn vào dưới dạng ủy thác, để công ty đầu tư tài chính nhưng lại không nói rõ đầu tư tài chính cụ thể là đầu tư cái gì, lĩnh vực nào.

Thậm chí nhiều nhân viên công ty này còn kêu gọi cả người thân bỏ tiền vào công ty để lấy lãi suất cao. Việc ủy thác đầu tư lãi suất cao được các môi giới tư vấn chỉ rủi ro 50%. Song người gửi tiền không biết rằng với việc chơi sàn vàng chui chưa được cho phép thì rủi ro có thể là 100%, nghĩa là mất trắng.

Một người từng được dụ làm F1 (người quản lý) cho sàn vàng chui cho biết thêm IMMS đưa ra rất nhiều chính sách hấp dẫn cho người quản lý. Nhiệm vụ của những người F1 là huy động vốn và chơi trên sàn vàng. “Tuy vậy, do nhận thấy có nhiều rủi ro và đây không phải là nghề của mình nên tôi đã từ chối. Chỉ khi nào sàn vàng được Nhà nước cấp phép hoạt động chính thức thì khi đó tôi mới tham gia” - người này chia sẻ.

Theo một chuyên gia ngành vàng, thực tế tính đến thời điểm này số sàn vàng chui đã giảm mạnh, chỉ bằng khoảng 1/10 so với năm 2009. Nguyên nhân sàn vàng chui co hẹp do nhà đầu tư chủ yếu là thua lỗ hoặc sợ bị bắt. “Tuy số lượng sàn chui giảm nhưng nó vẫn cứ tồn tại dai dẳng và có thể tiếp tục mọc ra nếu không có sàn vàng chính thức để những người có nhu cầu tham gia” - chuyên gia này nhận định.