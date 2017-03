Vẫn tiếp tục công khai mua bán tiền giả

Đổi 1 triệu tiền thật lấy 5 triệu tiền giả, chỉ cần bỏ ra 500.000 đồng tiền thật mua được 3,5 triệu đồng tiền giả; mua tiền giả mới giống tới 98% tiền thật, nhìn bề ngoài rất khó phát hiện trừ khi dùng máy soi...

Thậm chí chủ tài khoản Bích Ngọc còn nói hàng (tiền giả) đến tay có thể mở ra kiểm tra, thấy hài lòng mới phải thanh toán tiền thật, không hài lòng thì có thể trả lại. Chủ Facebook này còn thông báo tuyển đại lý và chi nhánh với giá cực tốt; tiền giả sẽ được giao trong ngày… Tuy nhiên, một số người cho rằng đây chỉ là chiêu thức lừa đảo qua Facebook của một số đối tượng để chiếm đoạt tài sản.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP HCM, cho hay NHNN đã có văn bản gửi công an cấp phường, xã, thị trấn hướng dẫn cách nhận biết tờ tiền thật do ngân hàng phát hành trên thị trường. Đồng thời, để xử lý dứt điểm tình trạng này, NHNN cũng đã phối hợp với cơ quan chức năng, quản lý thị trường, công an để kiểm tra, xử lý. Điều 180 Bộ luật Hình sự nêu rõ nếu kinh doanh, sử dụng, lưu trữ, sản xuất… mọi loại tiền giả là hành vi vi phạm an ninh tiền tệ quốc gia. Với tội danh này có thể bị phạt nhẹ nhất là ba năm và nặng nhất là tù chung thân. Ngoài ra còn bị phạt tiền 10-100 triệu đồng và tịch thu tài sản.