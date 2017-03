Vàng giả Hong Kong khó vào Việt Nam

Hôm 2/12, tạp chí Financial Times cho biết hàng trăm ounce vàng giả đã được mua đi bán lại tại Hong Kong trong suốt cả năm qua mà không ai hay biết gì. Đây là scandal lớn nhất liên quan đến kim loại quý tại lãnh thổ này trong hàng thập kỷ qua. Vụ việc gây sốc cho thị trường Hong Kong không phải vì quy mô quá lớn, mà do sự tinh vi của nó. Để sản xuất vàng giả, những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp đã dùng vàng thật (chiếm 51% sản phẩm) phủ lên trên một hỗn hợp 7 kim loại, hợp kim gồm osmium, iridium, ruthenium, đồng, niken, sắt và rhodium. Công thức phức tạp của hỗn hợp độn vào chứng tỏ kẻ lừa đảo rất am hiểu về lĩnh vực kim loại, luyện kim và được trang bị chuyên nghiệp