Vàng giảm xuống mốc 35 triệu đồng/lượng

Tại TP HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ, giá vàng niêm yết ở mức 34,9-35,10 triệu đồng/lượng. So với ngày 13/11/2010, giá vàng giảm 30.000 đồng/lượng.

Phiên giao dịch New York cuối tuần, giá vàng kết thúc ở mức 1.368-1.369 USD/oz. Vàng mất giá mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần bất chấp đồng USD giảm giá. Giá vàng hạ mạnh là do nguyên nhân các nhà đầu tư cho rằng, Ireland và Hy Lạp được cứu trợ sẽ tạo nên làn sóng bán tài sản thay thế do lo ngại về khủng hoảng nợ công châu Âu đã dịu đi. Thêm vào đó, Trung Quốc đang phải đối mặt với lạm phát. Họ sẽ nâng lãi suất trong thời gian tới đã khiến vàng bị bán mạnh do quốc gia lớn nhất thế giới về tiêu thụ vàng nâng lãi suất cơ bản. Ngoài ra, giá vàng giảm còn do người dân ồ ạt đi bán để chốt lời.

Ông Peter Fertig, chuyên gia tư vấn của Quantitative Commodity Research cho rằng, bất chấp đà hồi phục của đồng euro và sự đi xuống của chỉ số USD Index, vàng vẫn giảm giá bởi lý do đầu tư trú ẩn rủi ro đã không còn. Trái phiếu của Đức đã giảm giá và đà phòng thủ đầu tư không cần thiết nữa. Điều này khiến cho thị trường chứng khoán hồi phục và vàng quay đầu giảm giá.

