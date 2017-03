Vàng không là tài sản tin cậy để chống lạm phát

Nghiên cứu các tài sản tài chính trong lịch sử 112 năm qua, các chuyên gia tài chính thuộc Ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ và trường Kinh doanh London của Anh đã đi đến kết luận rằng mặc dù lạm phát không làm giảm giá trị thực của vàng, song dùng vàng như là nguồn dự trữ không đem lại lợi nhuận cũng như không tăng được thu nhập từ nguồn tài sản này.



Vàng có thể có giá trị tiềm tàng trong danh mục của các nhà đầu tư không muốn chấp nhận rủi ro do lạm phát, bởi vàng là tài sản duy nhất không bị mất giá thực do lạm phát. Tuy nhiên, vàng không thể sinh lời tích cực trong thời gian dài hạn.



Các chuyên gia nhấn mạnh về dài hạn, vàng sinh nguồn lợi nhuận thấp hơn rất nhiều so với cổ phiếu. Trong thời gian kể từ năm 1900, vàng chỉ đem lại lợi nhuận thực 1,1% tính theo đồng bảng Anh, mặc dù giá trị của vàng luôn dao động lớn.



Trong khi đó, ngay từ đầu thế kỷ 20, các cổ phiếu toàn cầu đã sinh lợi nhuận hàng năm lên tới 5,4% bất chấp lạm phát trong thời gian dài. Tuy nhiên, trong danh mục các tài sản chống lạm phát hiệu quả, vàng được các nhà nghiên cứu xếp vị trí thứ 2 sau cổ phiếu, trên cả kỳ phiếu, nhà ở và trái phiếu kho bạc.



Nghiên cứu cũng khẳng định cổ phiếu là tài sản tốt nhất để chống lạm phát, bởi lợi nhuận danh nghĩa từ cổ phiếu luôn cao hơn trong lạm phát mà không cần giá trị đủ lớn để đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận thực hoàn toàn cao hơn tỷ lệ lạm phát. Cổ phiếu không nhạy cảm đối với lạm phát như trái phiếu.



Khi tỷ lệ lạm phát từ 18% trở lên, cổ phiếu mất giá 12% nhưng trái phiếu mất giá tới 23%. Mức lạm phát cao hơn 10% luôn đi kèm với lãi suất thực của cổ phiếu là 5,2%. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cảnh báo rằng mặc dù cổ phiếu luôn là tài sản có thể chống được lạm phát hiệu quả nhưng khả năng này cũng có giới hạn. Nếu tỷ lệ lạm phát làm giảm quá lớn giá trị thực của trái phiếu và tiền mặt, cổ phiếu cũng không còn được miễn trừ.





(TTXVN/Vietnam+)