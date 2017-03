Vàng - Nơi trú ẩn an toàn hay tài sản nhiều rủi ro?

Tình hình kinh tế thế giới sẽ tiếp tục bất ổn trong năm 2012 do lãi suất vẫn rất thấp ở các nước phát triển và khả năng tiếp tục có các chương trình nới lỏng định lượng. Tuy nhiên, bộ phận phân tích và tư vấn kinh tế (EIU), ngày 21/11, cho rằng triển vọng của vàng trong năm 2012 vẫn tích cực và tiếp tục thu hút giới đầu tư.



Cách đây không lâu, vàng đã bị cộng đồng khai khoáng coi thường khi họ tập trung vào các nguyên liệu thô công nghiệp như các kim loại cơ bản, than, quặng sắt... để đáp ứng nhu cầu đang tăng lên mạnh mẽ của Trung Quốc.Trong khi đó vàng chỉ là kim loại được sử dụng hạn chế trong một số ngành công nghiệp và thị trường trang sức đang trong thời kỳ suy thoái ở Mỹ và EU.



Thời kỳ vàng được coi là nơi cất trữ giá trị hay là đồng tiền thay thế dường như đã qua. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu 2008-2009 đã làm thay đổi bức tranh này.



Giá vàng đã tăng mạnh trong ba năm qua khi sự chán ghét rủi ro tăng lên. Thậm chí khi giá các nguyên liệu nói chung yếu đi, vàng vẫn giữ giá tương đối tốt.



Kể từ đầu năm 2009, giá vàng biến động hàng ngày, nhưng đã tăng một cách vững chắc cho đến khi bị bán tháo trong tháng 9/2011. Tại thời điểm đó, các thị trường bị rối loạn bởi cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu, những lo ngại về triển vọng kinh tế của Mỹ và những dấu hiệu chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc.



Mặc dù vậy, việc giá vàng giảm, dù đã phục hồi lại phần nào, trong tháng 9/2011 là một điều ngạc nhiên. Trong phần lớn năm 2011, giá vàng đã được hưởng lợi từ việc các nhà đầu tư nghi ngại về các nguy cơ kinh tế và tài chính.



Những lo ngại tăng lên về sự mất giá của đồng tiền cùng với việc các thị trường chứng khoán suy giảm mạnh đã làm tăng sức hấp dẫn đối với những tài sản vật chất nói chung. Theo khía cạnh này, vàng rất hấp dẫn vì nó rất dễ để cất trữ và vận chuyển.



Dường như việc bán vàng vào cuối quý 3 vừa qua là nhằm đối phó với những căng thẳng ở các nơi khác trong hệ thống tài chính, ví dụ như các nhà đầu tư buộc phải đáp ứng các yêu cầu về lợi nhuận. Hiện thực hóa cũng là một yếu tố vì đến tháng Chín, giá vàng đã tăng gần 40% so với đầu năm 2011 và thị trường dường như đã đến lúc điều chỉnh.



Vàng hiện được mua bán ở mức khoảng 1.721 USD/ounce vào ngày 21/11, so với mức 1.598 USD/ounce ngày 26/9. Các yếu tố nền tảng của vàng vẫn tương đối tốt.



Trong thực tế, khi lợi nhuận của đầu tư vào vàng tăng lên, người ta dễ quên đi rằng một phần lớn của nhu cầu vàng là đến từ thị trường trang sức. Năm 2004, đồ trang sức chiếm 74% nhu cầu về vàng, nhưng đã giảm xuống mức 50% vào năm 2010 do sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với vàng tăng lên.



Theo số liệu mới nhất của Hội đồng vàng thế giới, trong quý 3/2011, nhu cầu trang sức đã tăng 6% so với cùng kỳ năm trước về khối lượng, dù giá vàng đứng ở mức cao kỷ lục.



Nhu cầu tiêu thụ vàng tăng đặc biệt mạnh ở Trung Quốc, tăng 12,6%, ở Nga tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhu cầu vàng của Ấn Độ, thị trường trang sức bằng vàng lớn nhất thế giới, lại giảm mạnh trong quý 3, song đây là thời điểm trước mùa lễ hội và cưới vào cuối năm. Giá cao cùng với việc đồng rupee yếu đi cũng góp phần hạn chế tiêu thụ vàng ở Ấn Độ.



Bên cạnh đó, sau khởi đầu yếu, dòng vốn chảy vào các Quỹ giao dịch vàng (ETF) đã tăng dần lên trong năm 2011. Theo số liệu mới nhất có sẵn, trong chín tháng đầu năm 2011, dòng đầu tư, không tính các ETF, đã tăng 31% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhu cầu đặc biệt mạnh đối với vàng thỏi.



Số liệu này nhìn chung chưa phản ảnh được đợt bán tháo cuối tháng Chín, nhưng cũng đã có những dấu hiệu ban đầu cho thấy nhu cầu đầu tư vàng đã phục hồi trong tháng 10.



Quý 4 là mùa có nhu cầu vàng lớn và sự điều chỉnh giá gần đấy có thể kích thích việc mua trang sức, đặc biệt ở các thị trường như Ấn Độ và Trung Đông. Hơn nữa, dự báo nhu cầu đầu tư vàng, nhất là ở châu Á, sẽ tiếp tục cao để hỗ trợ cho giá vàng trong những tháng còn lại của năm 2011 và năm 2012 do lãi suất thực ở các khu vực này vẫn âm và tình hình kinh tế không ổn định.



Cũng như ở thị trường trang sức, việc giá vàng điều chỉnh gần đây cũng có thể là "cơ hội mua" cho các nhà đầu tư vàng. Do đó, EIU dự báo giá vàng trung bình trong quý 4/2011 sẽ là 1.735 USD/ounce.



Sự bất ổn về kinh tế sẽ tiếp tục hỗ trợ đưa giá vàng trung bình trong năm 2012 lên mức 1.800 USD/ounce, nhưng giá vàng sẽ giảm trong nửa cuối của năm 2012 do các nhà đầu tư bắt đầu chú ý đến việc hiện thực hóa lợi nhuận và triển vọng bình thường trở lại các chính sách tiền tệ trên toàn cầu từ năm 2013.





Theo Đình Thư (TTXVN/Vietnam+)