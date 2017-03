Vàng trong nước cao hơn thế giới 1,3 triệu đồng

Trên sàn Comex, New York, đóng cửa phiên 26/10, giá vàng giao tháng Mười hai tăng 23,1 USD/ounce tương đương 1,4% lên 1.723,5 USD/oounce, còn giá vàng giao ngay tại London cũng tăng 1,1% lên 1.720,2 USD/ounce.



Trên sàn châu Á, lúc 9 giờ 00 phút sáng nay, vàng giao ngay đang dao động ở mức 1.727 USD/oz, tăng gần 17 USD/ounce so với sáng qua.



Trong khi đó, giá vàng trong nước mở cửa phiên sáng nay dao động trên ngưỡng 45 triệu đồng/lượng, tăng gần 90.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua.



Trước đó, mở cửa ngày 26/10, giá vàng trong nước bất ngờ tăng trên 1 triệu đồng/lượng và đóng cửa cuối ngày ở mức 44,92 triệu đồng/lượng.



Chênh lệch giữa giá mua/giá bán vẫn duy trì trong khoảng 300.000 đồng/lượng.



Cùng với diễn biến của giá vàng, thị trường ngoại tệ trong nước tiếp tục tăng phiên thứ 13 trong tháng Mười.



Tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày 27/10 được Ngân hàng nhà nước tăng thêm 20 đồng so với hôm qua, lên mức 20.788 đồng/USD.



Với 2 ngày tăng liên tiếp, tỷ giá bình quân liên ngân hàng đã tăng 40 đồng/USD và tăng 160 đồng từ ngày 5/10, tương đương mức tăng 0,77%.



Tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại hôm nay là 20.996 đồng/USD, các ngân hàng thương mại đều nâng giá bán ra sáng nay lên mức kịch trần và mua vào dao động từ 20.960-20.990 đồng.



Ở mức giá ngày hôm nay, sau khi quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng thương mại thì giá vàng thế giới tương đương 43,70 triệu đồng/lượng.





Theo Đức Duy (Vietnam+)