Vàng trong nước đạt mốc 2,9 triệu đồng/chỉ

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, tại thị trường New York, giá vàng giao tháng 12/2010 tăng 7,9 USD/ounce, tương đương 0,6%, lên mức 1.242,30USD/ounce - mức cao nhất tính từ ngày 30/6. Nhà đầu tư mua mạnh vàng sau khi thông tin về doanh số bán nhà mới và số lượng đơn đặt hàng tiêu dùng bền gây thất vọng.

Như vậy, lo ngại về đà hồi phục kinh tế toàn cầu đi xuống với rủi ro có thể xảy ra cuộc suy thoái lần thứ 2 đã giúp giá vàng có mức giá đóng cửa trong ngày cao nhất 7 tuần. Hầu hết các kim loại đều tăng giá trong phiên giao dịch hôm qua, trừ đồng. Đà tăng của các thị trường hàng hóa và kim loại được thiết lập sau khi chính phủ Mỹ thông báo số đơn đặt hàng lâu bền thấp hơn dự đoán và doanh số bán nhà mới giảm mạnh tạo mức thấp kỷ lục.

Mức tăng mạnh của giá vàng thế giới đã ảnh hưởng rõ nét tới thị trường vàng Việt Nam. Theo công bố từ Công ty CP SJC Hà Nội, giá vàng SJC lúc 9h hôm nay giao dịch ở mức 2,894 triệu đồng/chỉ (mua vào) - 2,902 triệu đồng/chỉ (bán ra). Vàng miếng của Bảo Tín Minh Châu có giá 2,89 triệu đồng/chỉ - 2,902 triệu đồng/chỉ, tăng 12.000 đồng/chỉ so với chiều qua.

Tại TP.HCM, giá vàng SJC dao động quanh mức 2,892 triệu đồng/chỉ - 2,902 triệu đồng/chỉ; vàng SBJ có giá 2,895 triệu đồng/chỉ - 2,899 triệu đồng/chỉ.

Các cửa hàng kinh doanh vàng cho biết, kể từ chiều qua, khi giá vàng xác định được xu hướng tăng, một bộ phận nhà đầu tư đã đem vàng đi bán để kiếm lời. Động thái này của nhà đầu tư trong nước khiến thị trường vàng sôi động hẳn lên, sau chuỗi ngày giao dịch buồn tẻ.

Theo dự báo của giới quan sát thị trường, giá vàng vẫn đang trong xu hướng tăng nhưng có thể đảo chiều trong phiên giao dịch cuối tuần. Do đó, nhà đầu tư cần chú ý canh bán ra chốt lời. Dù giá vàng trong nước đang giữ ở mức cao, nhưng vẫn thấp hơn thế giới khoảng 40.000 đồng/chỉ (đã tính thuế và các chi phí khác).

Đến với thị trường ngoại tệ, cặp tỷ giá VND/USD diễn biến khá ổn định trên cả 2 thị trường chính thống và tự do. Cụ thể, giá USD tự do mua vào giảm nhẹ 10 VND, còn bán ra giữ nguyên so với hôm qua, hiện ở mức 19.490 VND (mua vào) - 19.520 VND (bán ra). Tại khối ngân hàng thương mại, cặp tỷ giá này gữi nguyên mức 19.480 VND - 19.500 VND.

Theo Hương Hiền (HNMO)