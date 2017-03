Vàng và USD cùng giảm giá mạnh

Lúc 8h30 sáng nay, giá vàng SJC tại TPHCM giao dịch ở 47,35 – 47,55 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 30 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua. Giá vàng SJC tại Hà Nội hiện giao dịch ở 47,35 – 47,57 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Vàng thế giới giao ngay theo Kitco hiện đứng ở 1.758,8 USD/oz, quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới đang ở 44,25 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước khoảng 3,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng đã giảm phiên thứ 4 liên tiếp. Giá vàng lúc 6h21’ sáng nay, giá vàng giao ngay trên Kitco khá ổn định ở 1.760,8 USD/oz, giảm 3,1 USD so với giá chốt phiên trước. Trên sàn Comex, giá vàng kỳ hạn tháng 12 nhích nhẹ 10 cent lên 1.765,1 USD/oz. Khối lượng giao dịch giảm mạnh so với trung bình.

Giá vàng chạm mốc cao nhất 11 tháng phiên cuối tuần trước nhờ kỳ vọng các gói kích thích tiền tệ của ngân hàng trung ương các nước. Tuy nhiên, giá vàng quay đầu giảm 4 phiên liên tiếp khi thông tin về những gói kích thích tiền tệ này mờ nhạt đi, thay vào đó nỗi lo khủng hoảng nợ châu Âu bao trùm. Hoạt động chốt lời của một số nhà đầu tư sau khi giá tăng mạnh thời gian qua cũng là yếu tố khiến giá giảm.

Trong khi đó, tỷ giá USD đang hạ mạnh. Giá bán USD ngân hàng duy trì ở 20.880 đồng/USD giảm so với cao điểm tuần trước 20 – 30 đồng.

Sáng nay 11/10, giá USD các ngân hàng tiếp tục biến động từ 5 - 10 đồng so với chốt ngày hôm qua. So với chốt ngày hôm qua, Vietcombank hạ giá USD thêm 5 đồng. Eximbank hạ giá bán USD thêm 10 đồng. VietinBank nâng giá USD thêm 5 đồng. Giá USD của BIDV vẫn không đổi so với chốt ngày hôm qua.

Hiện, giá bán USD các ngân hàng đang phổ biến ở mức 20.875 - 20.880 đồng/USD. Giá mua USD các ngân hàng đang phổ biến ở 20.820 - 20.840 đồng/USD.

Tỷ giá bình quân liên ngân hàng hôm nay, 11/10, vẫn giữ ở 20.828 đồng/USD, không đổi kể từ cuối 2011 đến nay. Tỷ giá trần của các ngân hàng thương mại là 21.036 đồng/USD.

