Vàng vượt rồi tuột khỏi mốc 38 triệu đồng/lượng trong cùng ngày

Nguyên nhân khiến giá vàng giảm so với đầu giờ sáng là do nhiều người dân đã đổ đi bán chốt lời.

Giá vàng niêm yết tại Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý là 37,70 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,90 triệu đồng/lượng (bán ra). Trong khi đó, giá niêm yết của công ty này vào lúc 10 giờ sáng là 37,90-38,25 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Vàng SJB của ngân hàng Sacombak giao dịch ở mốc 37,56-37,80 triệu đồng/lượng.

Mức giảm của giá vàng từ đầu giờ sáng đến đầu giờ chiều tương đối nhanh. Nếu tính giá vàng vào vào lúc 10 giờ sáng, đây là lần thứ hai kể từ ngày 9/11/2010 vàng vượt qua ngưỡng 38 triệu đồng/lượng. Điểm đáng lưu ý là thời gian vàng quay lại ngưỡng trên 38 triệu đồng một lượng chỉ trong vòng có hơn hai tháng.

Song song với giá vàng, USD trên thị trường tự do vào đầu giờ chiều 19/2/2011 đứng ở mức phổ biến 22.200-22.300 đồng/USD (mua vào- bán ra). USD trên thị trường tự do cũng đã tăng tới 150 đồng/USD so với đầu giờ sáng 18/2/2011.

Giá vàng trong nước phụ thuộc nhiều vào giá USD thị trường tự do. Nếu tỷ giá trên 22.000 đồng/USD, thì giá vàng sẽ khó giảm mạnh.

Theo VOV