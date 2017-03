Vì sao 'bóng ma' nợ xấu tăng trở lại?

Tránh nợ xấu mới phát sinh Tính đến tháng 5-2016, nợ xấu ở mức 2,78%, thấp hơn mức 3% đề ra từ đầu năm. Tuy nhiên, do nợ xấu đang có xu hướng nhích lên ở một số tổ chức tín dụng, do vậy NHNN đang tích cực chỉ đạo nhằm kiểm soát nợ xấu trong biên độ cho phép. Hiện nay việc xử lý nợ xấu vẫn là trọng tâm trong chỉ đạo điều hành của NHNN. Thống đốc NHNN cũng đã yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc mở rộng tín dụng đi đôi với hiệu quả, tránh nợ xấu mới phát sinh, chỉ đạo tổ chức tín dụng sử dụng các biện pháp trích lập dự phòng rủi ro. Đồng thời việc xử lý nợ xấu từ Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) cũng đang được chỉ đạo tích cực nhằm kiểm soát nợ xấu dưới 3%. Phó Thống đốc NHNN NGUYỄN THỊ HỒNG ________________________________ Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV vừa diễn ra, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá nợ xấu vẫn tiếp tục là vấn đề đáng lo ngại khi việc xử lý nợ xấu chưa đi vào thực chất. Do vậy Thủ tướng nhấn mạnh việc xử lý nợ xấu là vấn đề mà Chính phủ rất quan tâm và được đặt ra để giải quyết khó khăn tình hình kinh tế trong sáu tháng cuối năm nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng.