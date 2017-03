Vì sao các bộ muốn bán bia, bán sữa?

Rào cản lớn nhất Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trong báo cáo thẩm tra mới đây chỉ rõ cổ phần hóa vẫn gặp khó với vướng mắc lớn nhất là việc xác định giá trị quyền sử dụng đất trong giá trị DN; người đứng đầu thực hiện không nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa bị xử lý trách nhiệm khi không hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa. Trong khi đó, TS Vũ Tiến Lộc cho rằng tiến trình cổ phần hóa diễn ra chậm chạp do các bộ, ngành chưa sẵn sàng từ bỏ chức năng chủ quản của mình và chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về cổ phần hóa. Đây là một trong những rào cản lớn nhất. Có động lực hơn Một chuyên gia trong ngành dệt may rành rẽ từng câu chuyện cổ phần hóa trong ngành này chia sẻ: Nếu nói thành công nhờ cổ phần hóa, có lẽ Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại May Sài Gòn (Garmex Saigon) là một điển hình. Trước khi cổ phần hóa, công ty này cũng chỉ bình bình. Nhưng từ khi cổ phần hóa năm 2003, phần vốn nhà nước còn 10%, Garmex Saigon đã bứt phá, mở rộng và tăng trưởng rất tốt. Về mặt kinh tế hay quản trị thì đây là công ty cổ phần hóa thành công. Lý do là cổ phần hóa rồi lên sàn đòi hỏi minh bạch hơn, chặt chẽ hơn, năng động hơn. Trong khi đó ở công ty nhà nước, người ta không có nhiều động lực để làm như vậy. Thoái vốn mạnh khỏi các ông lớn Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết từ năm 2011 đến 2015 đã sắp xếp được 558 DN. Trong đó, cổ phần hóa được 478 DN và sắp xếp theo các hình thức khác như giao, bán, sáp nhập... 80 DN. Theo số liệu báo cáo của các DN nhà nước đã cổ phần hóa giai đoạn 2011-2015 gửi về Bộ Tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2015 đều tăng hơn so với năm trước khi cổ phần hóa. Tại buổi họp báo Chính phủ ngày 31-8, khi đề cập đến vấn đề cổ phần hóa , Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Thủ tướng và các phó thủ tướng đã họp riêng với một số bộ, ngành và thống nhất quan điểm: Chính phủ không bán bia, không bán sữa. Như vậy, tới đây sẽ thoái vốn mạnh tại Sabeco, Habeco, Vinamilk…