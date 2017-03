VIB miễn phí rút tiền tại 14.000 các máy ATM

Chỉ cần mở tài khoản, khách hàng có thể rút tiền miễn phí tại hơn 14.000 máy ATM của tất cả các ngân hàng nội địa trên toàn quốc. Ưu đãi này áp dụng trong vòng 6 tháng đầu, kể từ ngày đăng ký với khách hàng mở tài khoản mới và kể từ ngày 15-6 đối với các khách hàng hiện hữu. Từ tháng thứ 7, khách hàng có tài khoản duy trì số dư bình quân tháng trước từ 500.000 đồng trở lên cũng được miễn phí.



Đi kèm với tài khoản thanh toán, VIB cũng chính thức ra mắt dịch vụ Mobile Banking phiên bản mới, với điểm nổi bật là giao diện thân thiện với các chức năng được sắp xếp rất trực quan, giúp khách hàng dễ dàng sử dụng ngay từ lần đầu tiên mà vẫn bảo đảm tính bảo mật và an toàn của dịch vụ.



Với dịch vụ này của VIB, khách hàng có thể chủ động quản lý tài khoản, truy vấn số dư, chuyển tiền miễn phí trong hệ thống VIB, thanh toán thẻ tín dụng, thanh toán tiền điện, nạp tiền điện thoại… mọi lúc, mọi nơi một cách dễ dàng ngay trên điện thoại di động.



Trong giai đoạn này (từ 15-6 đến hết ngày 12-9-2012), VIB triển khai chương trình khuyến mãi “Mở tài khoản, nhận ngay ưu đãi” với nhiều giải thưởng hấp dẫn với 1 giải trọn bộ Apple gồm điện thoại iPhone 4S, máy tính bảng The New iPad, máy tính xách tay MacBook Air; 27 giải điện thoại iPhone 4S; 99 giải thưởng tiền mặt trị giá 1.000.000 đồng tặng ngay vào tài khoản cho khách hàng may mắn.





Theo P.Đình (NLĐO)