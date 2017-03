Việt Nam dự Hội chợ Thương mại quốc tế tại Ấn Độ

Đây là sự kiện hàng đầu của Ấn Độ về xúc tiến thương mại do Tổ chức Xúc tiến Thương mại Ấn Độ thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ tổ chức hàng năm nhằm thúc đẩy giao lưu thương mại giữa Ấn Độ với các quốc gia trên thế giới.



Tham gia Hội chợ năm nay có hơn 6.500 công ty, tập đoàn của Ấn Độ và nước ngoài với hơn 200 đơn vị triển lãm từ hơn 30 quốc gia trên thế giới như Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Pakistan...



Tại hội chợ, Việt Nam có 4 doanh nghiệp gồm Công ty thương mại xuất nhập khẩu Như Hoa, Thanh Thảo, Hoài Phước và Machi, với các sản phẩm rất đa dạng từ các loại máy móc thiết bị, phần mềm máy tính, ôtô, điện tử, viễn thông cho tới các mặt hàng da, dệt may, thủ công mỹ nghệ, đồ trang sức, trang trí nội thất và các sản phẩm tiêu dùng...



Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, Nguyễn Thanh Tân và Tham tán Thương mại Nguyễn Sơn Hà, cùng đại diện các doanh nghiệp Việt Nam đã cắt băng khai trương khu gian hàng Việt Nam tại hội chợ. Khu gian hàng của Việt Nam ngay từ đầu đã thu hút nhiều lượt khách tới tham quan.



Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, Tham tán Thương mại Nguyễn Sơn Hà cho biết thị trường Ấn Độ nói chung cũng như Hội chợ Thương mại Quốc tế tại Ấn Độ nói riêng luôn tạo các cơ hội kinh doanh tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam.



Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ đang tăng mạnh. Trong 9 tháng đầu năm, kim ngạch giữa hai nước tăng 44,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2,6 tỷ USD và lần đầu tiên xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ vượt mốc 1 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước.



Ấn Độ trở thành một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và hai nước đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 7 tỷ USD vào năm 2015.



Hội chợ diễn ra đến hết ngày 27 /11.





(TTXVN/Vietnam+)