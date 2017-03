Việt Nam thiếu hụt năng lượng 10% vào năm 2015

Các diễn giả đều thống nhất cho rằng việc chưa xây dựng chính sách và quy trình quản lý năng lượng, khiếm khuyết trong thiết kế về yêu cầu tiết kiệm năng lượng; chưa xây dựng và sử dụng vật liệu phù hợp tiết kiệm năng lượng; thiếu đầu tư và tổ chức vận hành tiết kiệm năng lượng là thực trạng quản lý năng lượng tại các tòa nhà hiện nay. Những điều này gây thất thoát, lãng phí rất nhiều năng lượng.



Ngoài ra, ý thức người sử dụng còn hạn chế; thiếu sự quản lý chặt chẽ từ cấp quản lý Nhà nước cũng là những nguyên nhân quan trọng gây thất thoát, lãng phí năng lượng trong các tòa nhà.



Dự báo Việt Nam sẽ thiếu hụt năng lượng 10% vào năm 2015 và tăng lên 70% vào năm 2025. Giá năng lượng dự kiến sẽ tăng mạnh nhiều lần mỗi năm, do đó, Việt Nam có thể phải nhập khẩu nhiều nhiên liệu như than, dầu.



Là nước có mức phát thải khí CO2 nhanh nhất trên thế giới từ năm 1990 đến năm 2005, do vậy Việt Nam nên triển khai các công trình xanh để giúp bảo vệ môi trường và tiết kiệm nguồn tài nguyên trong suốt vòng đời của công trình.



Ngoài ra, công trình xanh còn được thiết kế để giảm thiểu những tác động nói chung của môi trường xây dựng đến sức khỏe con người và môi trường tự nhiên, thông qua sử dụng hiệu quả năng lượng, nước và các nguồn tài nguyên khác; bảo vệ sức khỏe người sử dụng công trình và nâng cao năng suất lao động; giảm thiểu chất thải, ô nhiễm và hủy hoại môi trường.



Công trình xanh có thể tiết kiệm trung bình 30% điện, 35% cácbon, 30-50% nước, 50-90% chi phí xả thải.



Một số đại biểu kiến nghị để kiểm soát, quản lý vận hành, bảo dưỡng năng lượng trong tòa nhà, cần quy hoạch, phân bổ báo cáo giám sát tiêu thụ năng lượng; quy hoạch và tổ chức vận hành, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật theo tháng, quý, năm..., đào tạo các tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật quản lý năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.



Các đại biểu cũng cho rằng cần phải kiểm toán năng lượng hàng năm để giúp cho chủ sử dụng, các công ty quản lý tòa nhà có những đầu tư cải tạo hoặc cải tiến công tác quản lý năng lượng nhằm đạt được các yêu cầu về tiết kiệm năng lượng theo quy định của pháp luật.





Theo Lý Thanh Hương (TTXVN)