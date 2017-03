Việt Nam vượt ngưỡng dùng điện 1.000 kWh/người

Tổng giám đốc Phạm Lê Thanh khẳng định như vậy tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện năm 2011 và triển khai các giải pháp kế hoạch năm 2012 của Tập đoàn này diễn ra ngày 6/1, tại Hà Nội.



Theo Tổng Giám đốc Phạm Lê Thanh, cùng với những nỗ lực vượt bậc trong việc đảm bảo cung ứng điện cho sự phát triển kinh tế-xã hội, năm 2011, tăng trưởng điện năng thấp hơn so với các năm trước một phần là kết quả của công tác tiết kiệm điện; trong đó các ngành sản xuất và nhân dân đã thực hiện tích cực Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện trong sản xuất và tiêu dùng.



Vì vậy, đây cũng là năm cả nước triển khai có hiệu quả công tác tiết kiệm điện với tổng sản lượng 1,31 tỷ kWh, tương đương 1,42% so với điện thương phẩm.



Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu cả nước với nhiều hoạt động sáng tạo và liên tục nên đạt kết quả tiết kiệm 2,53% điện thương phẩm của thành phố và chiếm tỷ trọng 30% sản lượng điện tiết kiệm của cả nước.



Đặc biệt, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã thành công trong việc tham mưu cho Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo, gắn vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị với công tác tiết kiệm điện trên địa bàn quản lý.



Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lê Văn Phước cho biết nhờ đưa công tác này vào nội dung sinh hoạt của các tổ dân phố nên đã thu hút 811.306 hộ sử dụng điện giảm so với năm trước, chiếm trên 50% số hộ sử dụng trên địa bàn.



Với những thành công này, năm 2012, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng tuyên truyền ở các nơi công cộng, trên địa bàn tất cả các phường, xã, các trường học, in nội dung tuyên truyền tiết kiệm điện trên các vở tập...



Trước mắt, từ nay đến tháng 6/2012 mở rộng tuyên truyền đến trên 100.000 đối tượng là học sinh. Đây cũng là địa phương được yêu cầu nhân rộng mô hình này ra cả nước trong năm 2012.



Nhờ đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện, hiệu quả điện năng vì thế cũng được nâng cao hơn so với các năm trước. Cụ thể riêng năm 2011, nếu tổng sản phẩm nội địa GDP cả nước tăng 5,89% so với năm trước, trong khi điện thương phẩm nội địa chỉ tăng 9,59% thì hệ số đàn hồi Điện/GDP bằng 1,63, giảm đáng kể so với các năm trước (2008 là 2,02; 2009 là 2,42 và 2010 là 2,0).



Năm 2011, EVN còn đưa điện về trên 81,6% số xã, trên 84,5% số hộ dân nông thôn đã mua điện trực tiếp của EVN. Lần đầu tiên, Việt Nam vượt ngưỡng sử dụng điện 1.000 kWh/người/năm.



Tổng Giám đốc Phạm Lê Thanh cho biết năm 2012, ngoài việc cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, EVN còn có nhiệm vụ đầu tư các mục tiêu trọng điểm với 9 dự án; trong đó có 3 dự án nguồn và 6 dự án lưới điện; đồng thời tái cơ cấu tập đoàn để phù hợp với việc vận hành thị trường điện chính thức từ tháng 7/2012 bằng việc tái cơ cấu ngành nghề, tái cơ cấu sở hữu và tái cơ cấu quản trị trong EVN.



Đặc biệt, EVN sẽ tiến hành thoái vốn kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, chứng khoán và ngân hàng để tập trung vào sản xuất kinh doanh điện theo chỉ đạo của Chính phủ.





Theo Mai Phương (TTXVN/Vietnam+)