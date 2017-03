Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác về công nghiệp hỗ trợ

Biên bản ghi nhớ ký kết lần này sẽ chính thức thúc đẩy việc hợp tác về công nghiệp hỗ trợ giữa hai nước từ năm 2013. Nội dung chính của MOU là các chuyên gia của Việt Nam được mời sang Hàn Quốc tham gia chương trình đào tạo chuyên môn về ngành công nghiệp hỗ trợ.



Hai bên thúc đẩy nghiên cứu và phát triển hợp tác chung trong công nghiệp hỗ trợ, chuyển giao công nghệ mở rộng kỹ thuật tiên tiến; tăng cường giao lưu nhân lực trong ngành công nghiệp hỗ trợ giữa Việt Nam và Hàn Quốc…



Ông Jae-Hong Kim cho biết thông qua việc ký kết này, dự án hợp tác về công nghiệp hỗ trợ sẽ được đẩy mạnh đối với nhiều lĩnh vực đã được Ủy ban Hỗn hợp hai nước lựa chọn; trong đó đặc biệt là các lĩnh vực mà Việt Nam đang quan tâm như dệt may, cơ khí, điện tử. Đây cũng là những lĩnh vực thế mạnh của Hàn Quốc và hy vọng sẽ tạo được bước nhảy vọt về công nghiệp hỗ trợ trong những lĩnh vực này cho Việt Nam.



Ông Lê Dương Quang đánh giá việc hợp tác về công nghiệp hỗ trợ đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước. Đây cũng bước đi có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam, góp phần tích cực vào việc thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Chính phủ Việt Nam.



Cũng tại buổi lễ này, Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc và Viện Dệt may Việt Nam đã ký MOU về hỗ trợ nghiệp vụ. Nội dung của biên bản ghi nhớ là xây dựng và thực hiện mạng lưới hợp tác công nghệ về công nghiệp hỗ trợ, từ đó hợp tác trọng tâm về công nghệ, kỹ thuật dệt may là những lĩnh vực chủ chốt của hai cơ quan.



Hai bên sẽ thúc đẩy thực hiện nghiên cứu hợp tác phát triển chung, tổ chức các hội thảo, diễn đàn, triển lãm, hợp tác về đào tạo nhân lực, xúc tiến công nghệ cũng như cung cấp tư vấn các dự án về đầu tư công nghệ.





Theo Hoàng Tùng (TTXVN)