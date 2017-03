Vietnam Airlines hủy chuyến vì thời tiết, hành khách bức xúc

Đại diện cho nhóm khách hàng bị nhỡ chuyến bay Hà Nội - Chu Lai chiều qua, anh Phan Tấn Dũng - ở thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Trưa ngày 17/12, sau khi làm thủ tục tại sân bay Nội Bài và chờ đến giờ lên máy bay thì sân bay thông báo phải lùi thời gian khởi hành mà không nói rõ lí do tại sao. Chúng tôi đã chờ rất lâu, khoảng vài tiếng đồng hồ vẫn không thấy sân bay báo lại giờ khởi hành chính thức.





Đến khi chúng tôi hỏi thì nhân viên sân bay mới cho biết do thời tiết xấu nên phải hủy chuyến chặng Hà Nội - Chu Lai, chuyển sang bay chặng Hà Nội - Đà Nẵng. 5 hành khách không có hành lý ký gửi được nhân viên sân bay dẫn chuyển trước sang chuyến bay Hà Nội - Đà Nẵng, còn rất nhiều hành khách có hành lý ký gửi thì phải làm thủ tục để chuyển chuyến sau”.





“Lịch bay ban đầu là hơn 12h trưa mà đến hơn 5h chiều tối qua chúng tôi mới được chuyển bay chuyến Hà Nội - Đà Nẵng. Đối với chuyến bay bị hủy, tôi nghĩ tất cả hành khách đều được ưu tiên, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ chứ không phải riêng những người không có hành lý ký gửi.





Khi làm thủ tục, tuy chuyến bay bị hủy nhiều giờ đồng hồ nhưng nhân viên hàng không không hề có ý kiến hay hướng dẫn gì về việc hành khách sẽ đi lại như thế nào từ Đà Nẵng đến Chu Lai với khoảng cách gần 100km. Họ mặc kệ chúng tôi, trong đêm hôm như vậy giả sử chúng tôi không còn tiền để bắt xe từ Đà Nẵng về Chu Lai, phải ngồi vật vờ ở Đà Nẵng thì làm sao đây?” - anh Dũng bức xúc.





Liên quan đến sự việc này, PV đã có cuộc trao đổi với phía Vietnam Airlines, người phát ngôn của Vietnam Airlines ông Lê Hoàng Dũng cho hay: Do thời tiết xấu nên tất cả các chuyến bay chặng Hà Nội - Chu Lai đều phải hủy và thực hiện bay vòng theo chặng Hà Nội - Đà Nẵng.





Theo quy trình, hãng đã đổi chuyến bay đúng quy định và hỗ trợ hành khách trong việc làm thủ tục chuyển đổi máy bay và giới thiệu phương tiện đường bộ để chuyển tải từ Đà Nẵng về Chu Lai”.





Được biết, trong nhiều trường hợp khi gặp sự cố kỹ thuật hoặc điều kiện thời tiết không cho phép, các hãng hàng không sẽ tiến hành chuyển đổi máy bay, đổi chặng bay và không thông báo trước để tránh xảy ra tình trạng hỗn loạn đối với hành khách.





Trong những ngày qua, do thời tiết tại Hà Nội rét đậm, rét hại, trời âm u do có mưa nên nhiều chuyến bay không thể khởi hành đúng giờ và phải hoãn, hủy, chuyển đổi chặng bay để đảm bảo an toàn cho hành khách.