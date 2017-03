Vietnam Airlines nâng hạng nhà ga ở sân bay Pháp

Như vậy, hành khách của Vietnam Airlines khi đến, đi, hay quá cảnh tại Paris sẽ tiến hành nhận hành lý, làm thủ tục, lên tàu tại nhà ga 2E thay cho nhà ga 2C như trước đây.



Khách hàng sử dụng vé hạng thương gia, hội viên chương trình Bông sen Vàng theo tiêu chuẩn sẽ được sử dụng phòng chờ hạng Thương gia (do Air France khai thác) tại nhà ga 2E.



Máy bay của Vietnam Airlines sẽ hạ và cất cánh tại khu vực nhà ga chính 2E hoặc ga S3. Hành khách có thể sử dụng xe buýt để di chuyển giữa các nhà ga và dùng tàu Metro (03phút/chuyến) để di chuyển từ khu vực nhà ga chính 2E sang ga S3 hoặc ngược lại.



Sân bay Charles de Gaulle (CDG) có 3 nhà ga lớn là: T1, T2 và T3 có vị trí cách xa nhau. Trong nhà ga T2 có 6 nhà ga nhỏ là 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F. Nhà ga 2E là nhà ga mới nhất tại T2, được xây dựng và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2008, có mặt bằng rộng hơn so với các nhà ga còn lại và hiện đang được các hãng hàng không thành viên trong liên minh SkyTeam khai thác.



Theo ông Phạm Viết Thanh, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, Nhà ga 2E tại sân bay Charles de Gaulle có cơ sở hạ tầng tốt nhất so với những nhà ga khác của T2. Nhà ga này có mặt bằng rộng rãi, nơi làm thủ tục và phòng chờ hiện đại, là những điều kiện tiền đề để Vietnam Airlines nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ hành khách trên các chuyến bay giữa Việt Nam và Pháp, cũng như các hành khách nối chuyến từ đây đến các nước châu Âu và Mỹ - nơi Vietnam Airlines có sản phẩm nối chuyến tới.



Vietnam Airlines hiện đang khai thác các chuyến bay thẳng từ Việt Nam đi Pháp, với tần suất 8 chuyến/tuần, sử dụng loại máy bay thân rộng Boeing 777./.





Theo Mạnh Hùng (Vietnam+)