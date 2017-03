Vietnam Airlines tăng 583 chuyến bay phục vụ tết

Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 18/01 đến 20/02/2011 (tức từ 15 tháng Chạp đến 18 tháng Giêng).

Cụ thể, trên đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội sẽ tăng 307 chuyến bay, cung ứng thêm khoảng 63.000 ghế, tăng 41% so với thường lệ và 8% so với cùng kỳ cao điểm Tết Canh Dần; trên đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng tăng 129 chuyến bay, cung ứng thêm 26.820 ghế, tăng 35% so với thường lệ và 24% so với cùng kỳ.

Do hiện tượng quá tải tại các cảng hàng không trong giờ cao điểm, Vietnam Airlines sẽ triển khai các chuyến bay đêm trong giai đoạn cao điểm Tết. Đặc biệt trong khoảng thời gian từ 24-29 tháng Chạp và mồng 3-13 tháng Giêng, Vietnam Airlines sẽ thực hiện kế hoạch khai thác 24/24 giờ trên đường bay trục để đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Để hạn chế tình trạng “đầu cơ”, Vietnam Airlines triển khai mở bán lượng chỗ tăng thêm thành nhiều đợt trên cơ sở bám sát tình hình cung cầu thị trường. Theo kế hoạch, hãng sẽ mở bán khoảng 50% số chỗ tăng thêm trong đợt 1 (ngày 10/12), 20% trong đợt 2 (khoảng ngày 20/12), 20% trong đợt 3 (ngày 3/1/2011) và toàn bộ số ghế còn lại trong đợt 4 (ngày 17/1/2011).

Nhằm hạn chế tối đa tình trạng tiêu cực, Vietnam Airlines đã triển khai các biện pháp siết chặt quy định đặt và giữ chỗ đối với hệ thống bán và áp dụng mức phạt nặng đối với các đại lý có hành vi tiêu cực như đặt khống chỗ, găm vé để bán lại cho khách hàng với giá cao và thu tiền ngoài giá vé…



Trong dịp cao điểm Tết, Vietnam Airlines và các đại lý chính thức không thu thêm bất kỳ khoản phí nào ngoài giá vé đã công bố và các khoản thuế, lệ phí theo quy định của Nhà nước (thuế VAT, thuế sân bay).

Hiện nay, Vietnam Airlines đang khai thác hiệu quả dịch vụ làm thủ tục trực tuyến (web check-in). Dịch vụ này không những đem lại sự thuận tiện cho khách hàng mà còn giúp giảm tải lượng khách làm thủ tục tại sân bay.

Để triển khai, Vietnam Airlines đã chủ động chuẩn bị các phương án dự phòng, tối ưu hóa công tác bảo dưỡng và lịch xếp máy bay, tăng cường lực lượng trực điều hành 24/24.

Theo Mạnh Hùng (Vietnam+)