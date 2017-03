Vinacomin chuẩn bị phát hành trái phiếu trong nước

Đây là tiền đề quan trọng nhằm thu xếp vốn phục vụ các hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của Vinacomin.



Theo ông Nguyễn Văn Biên, Phó Tổng Giám Đốc Vinacomin, lần phát hành trái phiếu trong nước 2012 này có mệnh giá một tỷ đồng/trái phiếu, là loại trái phiếu không chuyển đổi bằng đồng Việt Nam, phát hành riêng lẻ theo Nghị định 90/2011/NĐ-CP theo phương thức đại lý phát hành trái phiếu.



Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, lãi suất thả nổi, trả lãi hàng năm. Trái phiếu xác lập các nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành.



Hai ngân hàng là VietinBank và Trách nhiệm hữu hạn một thành viên ANZ (Việt Nam) là các đại lý phát hành và tổ chức tư vấn phát hành. Công ty cổ phần Chứng khoán VietinBank là đơn vị tổ chức thu xếp và quản lý. Mayer Brown JSM (Việt Nam) và Vilaf-Hồng Đức là các tổ chức tư vấn luật.



Cũng theo ông Nguyễn Văn Biên, trong đợt phát hành trái phiếu tiền đồng 2012, Vinacomin với vai trò là nhà sản xuất than, khoáng sản lớn nhất ở Việt Nam sẽ sử dụng nguồn phát hành trái phiếu cho các dự án trong kế hoạch năm năm 2011-2015 cũng như theo quy hoạch phát triển ngành Than-Khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đó là những dự án quan trọng góp phần đảm bảo nhu cầu than, khoáng sản cho nền kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cũng như phát triển kinh tế tại nhiều địa phương.



Tại hội nghị, ông Trần Xuân Hòa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinacomin cho biết, với kinh nghiệm phát hành thành công và sử dụng có hiệu quả 3.000 tỷ đồng của các đợt phát hành trái phiếu tiền đồng vào các năm 2007 và 2009, Tập đoàn tin tưởng đợt phát hành trái phiếu tiền đồng năm 2012 sẽ đóng vai trò quan trọng trong danh mục các kênh huy động vốn dài hạn hiệu quả để phục vụ cho đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh.



Bên cạnh các kênh huy động vốn truyền thống, Vinacomin đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai và thúc đẩy phương thức phát hành trái phiếu trong nước và quốc tế. Vinacomin cũng cam kết sẽ quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích nguồn huy động vốn đầu tư từ trái phiếu, đồng thời trái phiếu 2012 của Vinacomin sẽ là một khoản đầu tư an toàn và hiệu quả của nhà đầu tư.



Là một trong những đơn vị liên danh với tư cách đại lý phát hành và tổ chức tư vấn phát hành, Phó Tổng Giám Đốc Ngân hàng VietinBank Lê Đức Thọ khẳng định việc Vinacomin phát hành trái phiếu trong nước năm 2012 bảo đảm các quy định của pháp luật Việt Nam và cùng phù hợp với các chuẩn mực quốc tế sẽ là một trong những điểm nhấn giúp Tập đoàn tăng quy mô vốn hoạt động, đồng thời nâng cao năng lực tự chủ về tài chính trong bối cảnh hội nhập hiện nay.



Báo cáo hợp nhất sau kiểm toán của Tập đoàn năm 2011 cho thấy doanh thu trên 87.600 tỷ đồng, lợi nhuận 8.600 tỷ đồng, tiền lương của 136.700 lao động đạt bình quân 8 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến năm 2012, Vinacomin đạt tổng doanh thu 96.000 tỷ đồng.



Hiện Vinacomin đang khai thác 23 mỏ lộ thiên và 46 mỏ hầm lò; hai nhà máy sản xuất alumina đầu tiên ở Việt Nam sẽ đi vào vận hành trong quý 4/2012 và quý 4/2013; hiện có năm nhà máy điện đang hoạt động với tổng công suất 1.110 MW và đang triển khai xây dựng bốn nhà máy điện khác với tổng công suất 720 MW.





Theo Mai Phương (TTXVN)