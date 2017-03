Vinashin lo không được vay vốn ngân hàng năm 2011

Tổng hợp báo cáo của 21 tập đoàn, Tổng công ty 91 cho thấy, đến hiện tại, tổng vốn chủ sở hữu toàn khối đạt 540.701 tỷ đồng, tăng 11,75% so với 2009. Trong đó, một số tập đoàn đạt mức tăng trưởng mạnh (từ 44-53%) như Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (TKV), Viettel… Về cơ bản, đến nay các tập đoàn, tổng công ty đều có tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu nằm trong giới hạn cho phép. Tổng doanh thu toàn khối năm 2010 vượt 22% kế hoạch năm và tăng 36% so với năm 2009. Có 20/21 tập đoàn, tổng công ty làm ăn có lãi, tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 70.778 tỷ đồng. Tổng nộp ngân sách ước đạt 173.549 tỷ đồng, tăng 31% so với thực hiện năm 2009.