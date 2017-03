VND căng thẳng đầu ra

Cần điều chỉnh gấp Thông tư 13



Theo PGS-TS Trần Huy Hoàng, Trưởng Khoa ngân hàng Trường ĐH Kinh tế TPHCM, tiền gửi không kỳ hạn không được tính vào nguồn vốn là không hợp lý, ảnh hưởng rất lớn đến tăng trưởng tín dụng, bởi tổng huy động vốn thấp sẽ hạn chế nguồn vốn cho vay. PGS-TS Hoàng cho rằng cơ quan quản lý nên căn cứ vào vốn tự có của từng ngân hàng để quy định tỉ lệ được phép cho vay so với vốn huy động.



Ông Trần Hoàng Ngân, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ Quốc gia, cũng cho rằng loại bỏ tiền gửi thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) ra khỏi nguồn vốn huy động là ngược với chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Nhà nước.



Theo ông, chỉ nên loại tiền gửi của Kho bạc Nhà nước ra khỏi nguồn vốn huy động. Mặt khác, tổng số tiền doanh nghiệp gửi không kỳ hạn sẽ giúp hệ thống ngân hàng có được nguồn vốn giá rẻ và ổn định.



Khi doanh nghiệp này thanh toán cho doanh nghiệp khác thì tiền vẫn nằm trong ngân hàng. Do đó, quy định của Thông tư 13 về tỉ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động cần sửa đổi gấp.