VNG sẽ khởi kiện nhân viên cũ vì ăn cắp dữ liệu?

Theo VNN/ PLXH

Nếu như theo dõi thông tin về thế giới game online Việt từ trước tới nay hẳn còn nhớ vụ QuangMinh Dec đưa một GM ra tòa vì người này đã lợi dụng "quyền lực" để "ăn cắp" khoản tài sản trị giá khoảng 150 triệu đồng (giá trị của item ảo trong game).Thời gian gần đây, một vụ việc còn nghiêm trọng hơn đang làm đau đầu NPH GO lớn nhất Việt Nam: VNG. Xét về quy mô, thiệt hại này chắc chắn sẽ gây thiệt hại lớn hơn so với vụ GM kể trên. Tuy nạn nhân lần này có nhiều điểm khác biệt so với lần trước nhưng có lẽ, hình phạt cho đối tượng lần này cũng tương tự.Nạn nhân lần này là website mua bán 123mua.com.vn thuộc sở hữu của tập đoàn VNG. Đây được coi là một trong những website buôn bán trực tuyến có quy mô lớn và chất lượng hoạt động tốt nhất tại Việt Nam hiện nay. Sự việc xảy ra trong thời gian VNG đang tiến hành chuyển domain và nâng cấp quy mô lớn.Cụ thể, toàn bộ dữ liệu của 123mua đã bị chính một thành viên cũ của dự án đánh cắp và sử dụng cho cổng mua bán tuimua.vn. Thậm chí, chính thành viên này còn sử dụng nick tại diễn đàn 123 mua để quảng cáo cho tuimua.vn. Điều này đã gây hoang mang cho người dùng của VNG đặc biệt là trong giai đoạn chuyển domain như hiện nay.Đại diện VNG, nick 123mua (quản trị tại diễn dàn 123mua) đã đăng thông báo về việc đánh cắp dữ liệu lần này đồng thời khẳng định VNG đã mời công an vào cuộc nhằm điều tra làm rõ.Hiện tại, vụ việc chưa được làm rõ. Phía VNG cũng chưa đưa ra thông tin chính thức nào về vấn đề này ngoại trừ post của thành viên BQT cảnh giác thành viên về vấn đề này. Tại thời điểm này, bài viết đã bị xóa nhưng chúng ta vẫn có thể dễ dàng tìm thấy bản sao lưu của nó.Thông tin chi tiết về vụ việc, về các bên liên quan, ý kiến của VNG sẽ được chúng tôi gửi đến độc giả trong thời gian sớm nhất.