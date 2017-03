Vô tư mua bán hộp quẹt hình súng

Dùng hộp quẹt hình súng để cướp vàng Năm 2014, Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương bắt Nguyễn Thanh Sang (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) và Vương Quốc Thành (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An). Hai người này đã dùng hộp quẹt có hình súng ngắn đi cướp tiệm vàng Kim Nguyệt (phường An Bình, thị xã Dĩ An). Sang dùng súng giả khống chế bảo vệ và dọa “Nếu chống cự, bắn vỡ sọ” để Thành dùng búa đập tủ kính lấy 27 chiếc nhẫn vàng rồi tẩu thoát. Vụ cướp diễn ra chớp nhoáng, hai nhân viên tiệm vàng không dám chống cự. __________________________________ Nếu phát hiện cửa hàng có kinh doanh hộp quẹt hình súng nói riêng và các loại hàng hóa bị cấm kinh doanh nói chung, công an phường sẽ phối hợp với cơ quan quản lý thị trường kiểm tra, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Ngoài ra, UBND phường cũng thường tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa-xã hội để kiểm tra, xử phạt các cửa hàng vi phạm. Một lãnh đạo công an phường ở TP.HCM Lực lượng quản lý thị trường thường xuyên tổ chức (hoặc phối hợp với các đoàn liên ngành) kiểm tra việc kinh doanh các loại hàng hóa nằm trong danh mục cấm kinh doanh. Hộp quẹt có hình dạng khẩu súng cũng không ngoại lệ. Chủ cơ sở kinh doanh tùy vào giá trị hàng hóa sẽ bị xử lý theo Nghị định 185/2013. Tất cả hàng hóa vi phạm đều sẽ bị tịch thu, tiêu hủy. Ông PHAN HOÀN KIẾM, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM TÚ UYÊN ghi