Vốn ODA giải ngân trong 9 tháng đạt hơn 3,1 tỷ USD

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tình hình thực hiện và giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là đối với các dự án, chương trình do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.



Cụ thể, tổng số vốn ODA giải ngân trong chín tháng của năm 2013 ước đạt hơn 3,1 tỷ USD.



Song đại diện Bộ cũng thừa nhận, xét tổng thể về việc thực hiện và giải ngân vốn ODA vẫn chưa tạo được bước đột phá lớn. HIện, mức độ giải ngân không đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực và địa phương. Mức độ giải ngân khá chỉ tập trung ở các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực giao thông, năng lượng điện, phát triển đô thị, nông nghiệp và phát triển nông thôn.



Cũng theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tính lũy kế đến ngày 20/9, cả nước có 872 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký xấp xỉ 9,3 tỷ USD, bằng 93% về số dự án và 135% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2012.



Trong số đó, tổng số lượt dự án tăng vốn đầu tư mở rộng sản xuất trong 9 tháng qua đạt 444 lượt dự án, với tổng vốn tăng thêm là trên 5,7 tỷ USD, bằng 77% về số dự án và bằng 138% về vốn so với cùng kỳ năm trước.



Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh, khu vực FDI tiếp tục đóng góp chủ yếu cho tăng trưởng xuất khẩu. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu chín tháng tại khu vực FDI (không kể dầu thô) tăng 12,4 tỷ USD, đóng góp hơn 95% kim ngạch tăng thêm.



Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu chín tháng năm 2013 của khu vực FDI là 24,8%, cao hơn so với tốc độ tăng trưởng nhập khẩu chung (15,5%) của cả nước.





